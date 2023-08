De saída do PSG, Neymar curte post que indica treta com Mbappé

Mbappé e Neymar em treino do PSG. Crédito: J.Azouze/PSG

De saída para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar causou uma nova polêmica com o Paris Saint-Germain. Sem se preocupar em manter as aparências, o atacante curtiu uma publicação nas redes sociais que incitava que Kylian Mbappé não o queria mais no clube francês.



O post lembra os rumores do início da última temporada. Na época, segundo a imprensa europeia, o camisa 7 teria deixado claro para o PSG que os dois não poderiam atuar juntos na equipe.

A página ainda cita a "coincidência" do momento atual. Isso porque, no mesmo dia em que Neymar aceitou a proposta do Al-Hilal, Mbappé foi reintegrado ao elenco do PSG no último domingo (13), após "conversas positivas". Segundo a imprensa francesa, esse movimento foi feito porque o francês decidiu reabrir as portas para renovar com o clube.

"POLÊMICA: No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinso super feliz.", dizia o post curtido por Neymar.

Publicação foi curtida por Neymar. Crédito: Reprodução