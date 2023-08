Neymar chega a acordo com Al-Hilal por duas temporadas

Recuperado de lesão, Neymar voltou a jogar após cinco meses. Crédito: Reprodução/Twitter/Neymar

O atacante Neymar jogará pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Pelo menos é o que garante a imprensa europeia. Depois de manifestar o desejo de voltar ao Barcelona, o brasileiro chegou a um acordo para defender o clube árabe por duas temporadas.



A informação foi publicada neste domingo (13), pelo jornal francês L'Équipe e pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências.



Neymar receberia um total de 160 milhões de euros (R$ 860 milhões) de salários para fechar com o Al-Hilal. O valor é praticamente o dobro do que o craque recebe por temporada na França.

O Al-Hilal precisa agora acertar com o PSG para comprar os direitos do brasileiro. Dinheiro não será problema já que o governo da Arábia Saudita está financiando os clubes para tornar a liga do país uma das maiores do mundo.

Recentemente, o Al-Hilal tentou contratar Messi e Mbappé, mas ambos não aceitaram as ofertas. A ideia da equipe treinada por Jorge Jesus é ter uma estrela de nível global para rivalizar com jogadores como Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Benzema (Al Ittihad).

Se realmente fechar com o Al-Hilal, Neymar dará adeus ao sonho de voltar ao Barcelona. Nos últimos dias a mídia espanhola informou que o atleta havia pedido ao clube árabe para ser emprestado ao Barça, mas a possibilidade foi negada.

Também surgiram rumores de um acerto do brasileiro com a equipe espanhola, mas o Barcelona vive sérios problemas financeiros e dificilmente teria capacidade para comprar o jogador do PSG.