Decoração temática, shows e dress code: saiba como foi festa de aniversário de Gabigol

Tema da festa contou com inspiração do atual time do craque

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:20

Gabriel Barbosa
Gabriel Barbosa Crédito: Reprodução

O atacante Gabriel Barbosa completou 29 anos no último sábado (30) e comemorou a data em grande estilo nesta segunda-feira (1º) com uma festa em São Paulo. O evento teve como tema as cores do Cruzeiro, clube que defende atualmente, e reuniu familiares, amigos e celebridades.

Nas redes sociais, Gabigol publicou uma foto vestindo calça azul, camisa branca e gravata azul, combinando com o pedido feito aos convidados de que usassem roupas nos tons de branco e azul. A decoração da festa também remeteu ao clube mineiro, com luzes azuis e imagens de constelações.

Festa celebrou 29 anos de Gabigol

Bruna Biancardi na festa de Gabigol por Reprodução
Gabigol fez copos personalizados para sua festa por Reprodução
Lembrança distribuída na festa por Reprodução/Instagram
Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol por Reprodução
Pais de Gabigol por Reproduçao
João Marcelo, do Cruzeiro, também foi acompanhado pela esposa por Reprodução
William do Cruzeiro com a esposa por Reprodução
Rapper Wiu por Reprodução
DJ Zullu por Reprodução
Nattanzinho Lima fez show na festa por Reprodução
Dhiovanna e Valdemiro, irmã e pai de Gabigol, por Reprodução/Instagram
Gabriel Barbosa por Reprodução
1 de 12
Bruna Biancardi na festa de Gabigol por Reprodução

Os pais do jogador, Lindalva Barbosa e Valdemir Almeida, e a irmã Dhiovanna Barbosa compartilharam registros do evento. Em uma das fotos, Dhiovanna aparece com um vestido branco diante de uma parede azul decorada com estrelas. Entre os convidados, estavam o lateral William e o zagueiro João Marcelo, companheiros de Gabigol no Cruzeiro, que publicaram fotos com as esposas em vestidos azuis, indicando a presença dos casais na celebração.

Noiva de Neymar, Bruna Biancardi também esteve no evento usando um vestido azul avaliado em R$ 30 mil. Já o craque do Santos não apareceu em nenhum vídeo divulgado e aparentemente não esteve na celebração do cunhado. 

O aniversário também contou com apresentações musicais. O cantor Natanzinho Lima animou a festa, acompanhado do rapper Wiu e do DJ Zullu, com quem Gabigol lançou a música ‘Sei lá’ em 2021.

O presente do final de semana para Gabigol veio das quatro linhas: o Cruzeiro venceu o São Paulo no Mineirão pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o atacante comemorou e chamou o dia de “perfeito”, exaltando a festa da torcida. Nas redes sociais, escreveu: “Nada melhor do que comemorar o aniversário em casa e com os 3 pontos! Obrigado Nação azul! É o CABULOSOOOOOOOOOO”.

Apesar de ser principal contratação do clube nos últimos anos, Gabigol ainda não se firmou como protagonista em campo. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, disputa vaga com Kaio Jorge e Matheus Pereira, tendo atuado como reserva em diversos jogos da temporada. Até o momento, o atacante acumula 38 partidas pelo Cruzeiro, com 11 gols e 4 assistências.

