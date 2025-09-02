29 ANOS

Decoração temática, shows e dress code: saiba como foi festa de aniversário de Gabigol

Tema da festa contou com inspiração do atual time do craque

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 14:20

Gabriel Barbosa Crédito: Reprodução

O atacante Gabriel Barbosa completou 29 anos no último sábado (30) e comemorou a data em grande estilo nesta segunda-feira (1º) com uma festa em São Paulo. O evento teve como tema as cores do Cruzeiro, clube que defende atualmente, e reuniu familiares, amigos e celebridades.

Nas redes sociais, Gabigol publicou uma foto vestindo calça azul, camisa branca e gravata azul, combinando com o pedido feito aos convidados de que usassem roupas nos tons de branco e azul. A decoração da festa também remeteu ao clube mineiro, com luzes azuis e imagens de constelações.

Festa celebrou 29 anos de Gabigol 1 de 12

Os pais do jogador, Lindalva Barbosa e Valdemir Almeida, e a irmã Dhiovanna Barbosa compartilharam registros do evento. Em uma das fotos, Dhiovanna aparece com um vestido branco diante de uma parede azul decorada com estrelas. Entre os convidados, estavam o lateral William e o zagueiro João Marcelo, companheiros de Gabigol no Cruzeiro, que publicaram fotos com as esposas em vestidos azuis, indicando a presença dos casais na celebração.

Noiva de Neymar, Bruna Biancardi também esteve no evento usando um vestido azul avaliado em R$ 30 mil. Já o craque do Santos não apareceu em nenhum vídeo divulgado e aparentemente não esteve na celebração do cunhado.

O aniversário também contou com apresentações musicais. O cantor Natanzinho Lima animou a festa, acompanhado do rapper Wiu e do DJ Zullu, com quem Gabigol lançou a música ‘Sei lá’ em 2021.

O presente do final de semana para Gabigol veio das quatro linhas: o Cruzeiro venceu o São Paulo no Mineirão pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo, o atacante comemorou e chamou o dia de “perfeito”, exaltando a festa da torcida. Nas redes sociais, escreveu: “Nada melhor do que comemorar o aniversário em casa e com os 3 pontos! Obrigado Nação azul! É o CABULOSOOOOOOOOOO”.