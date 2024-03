E.C. BAHIA

Depois de maratona longe de Salvador, Bahia disputa três jogos seguidos na Fonte Nova

O primeiro deles é contra o Jequié, sábado (16), às 16h, pelo Campeonato Baiano

Publicado em 14 de março de 2024 às 14:09

O volante Yago Felipe deve ser titular do Bahia contra o Jequié Crédito: Letícia Martins / ECBahia

É hora de voltar para casa. Depois de três jogos seguidos longe de Salvador, o Bahia vai reencontrar a torcida tricolor. Serão três confrontos seguidos na Fonte Nova. O primeiro deles vale vaga na final do Campeonato Baiano. No sábado (16), às 16h, o Esquadrão recebe o Jequié para o duelo de volta das semifinais do estadual. Os ingressos estão à venda.

Como venceu a partida de ida por 1x0, o time comandado por Rogério Ceni tem a vantagem do empate. Derrota tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o Jipão ganhar por dois gols, se classifica.

O jogo seguinte não é eliminatório, mas tem clima de decisão. Depois de enfrentar o Jequié, o Bahia focará as atenções no clássico que terá pela frente na Copa do Nordeste. Na quarta-feira (20), às 21h30, o Esquadrão reencontra o Vitória, dessa vez no regional e como mandante. O tricolor entra em campo contra o principal rival com a missão de dar uma resposta, já que perdeu o primeiro Ba-Vi da temporada, por 3x2, no Barradão, na 7ª rodada do Baiano.

O último jogo da sequência em casa será contra o Maranhão, no dia 24, às 16h, também pelo Nordestão. Com 12 pontos, o Bahia é dono da melhor campanha do regional e lidera o Grupo B. Vitória e Maranhão somam oito pontos cada, fazem parte do Grupo A e estão na 3ª e 6ª posições, respectivamente.

O elenco do Bahia terá dois treinamentos preparatórios para o duelo com o Jequié, nas tardes desta quinta (14) e sexta (15). O tricolor entrou em campo na noite da última terça-feira (12), quando venceu o Caxias nos pênaltis e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Como o jogo foi no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a quarta-feira (13) foi de retorno para Salvador e os jogadores foram liberados na sequência.

O desgaste da viagem e o clássico Ba-Vi da próxima semana devem fazer com que o técnico Rogério Ceni escale uma equipe alternativa no Baiano mais uma vez e deixe os principais jogadores, a exemplo de Thaciano e Everton Ribeiro, como opções no banco de reservas.