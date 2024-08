ATACANTE DE FORA

Depois de PK e Pablo, Vitória tem novo desfalque por catapora

A preparação para o jogo contra o São Paulo, válido pela 24ª rodada do Brasileiro, será encerrada neste sábado (24) pela manhã

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 18:33

Fábio Soares é o terceiro jogador do Vitória a contrair catapora Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória fez na tarde desta sexta-feira (23) o penúltimo treinamento visando o confronto contra o São Paulo no domingo (25). Depois do lateral esquerdo PK e do meia Pablo contraírem catapora, o Leão informou que o atacante Fábio Soares também contraiu a doença e está vetado do 24º jogo da equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Vale destacar que PK já está recuperado e Pablo segue afastado.

Patric Calmon, inclusive, teve o contrato renovado nesta sexta-feira (23) até o final de 2025. O acordo foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, após o jogador cumprir cláusulas contratuais. O vínculo anterior tinha validade até o fim deste ano. De contrato renovado, o lateral esteve presente no CT Manoel Pontes Tanajura para prosseguir com a preparação do elenco.

Os jogadores do Vitória foram reunidos para assistirem a um vídeo com informações sobre o São Paulo. Depois, o elenco realizou uma roda de bobinho na área externa do campo do Barradão e aqueceu com o preparador físico Caio Gilli. Em seguida, treino de cruzamentos com finalização e enfrentamento, com os zagueiros dificultando as conclusões dentro da área.

Na sequência, Thiago Carpini separou os titulares para explicar a estratégia de jogo, usando o campo magnético, e comandou o último treinamento tático 11x11. O foco foi treinar as simulações ofensivas no primeiro momento e fechou com a saída de bola diante da marcação adversária. Com os refletores do Barradão acesos, houve complemento com mais finalização e cruzamentos, os titulares com Carpini e os demais com o auxiliar Estephan Djian.