CALCULADORA NA MÃO

Derrota para o Flamengo reduz chances do Bahia ir à Libertadores; veja as probabilidades

Esquadrão tem mais nove jogos para alcançar o principal objetivo da temporada

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 14:06

Bahia terá agora dois jogos fora de casa para pontuar e seguir na luta pelo G6 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota por 2x0 para o Flamengo, no último sábado (5), na Fonte Nova, tirou o Bahia do G6 do Brasileirão e derrubou as chances do tricolor de ir à Libertadores. Pelo menos de acordo com a matemática.

Após o fim da 29ª rodada da Série A, o clube baiano aparece com 39% de chance de jogar a competição internacional em 2025, segundo os dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A equipe baiana está na 7ª colocação, com 45 pontos, um a menos do que o Internacional, que aparece em 6º lugar e fecha a zona de classificação da Liberta. De acordo com a UFMG, o Colorado tem 68,3% de chance de se classificar, enquanto o São Paulo, 5º colocado, tem 65,6%. Os cálculos são atualizados a cada rodada e levam em consideração o aproveitamento de cada equipe e os adversários até o fim da competição.

A projeção de pontos para uma equipe ir à Libertadores aponta que com 62 pontos um time tem 99% de chance de se classificar. Nesse cenário, o Bahia precisaria somar mais 17 pontos até o fim do Brasileirão. O número representa um aproveitamento de 62,9% nas últimas nove partidas da competição.

Atualmente, o Bahia tem um aproveitamento de 51% na Série A. Se mantiver a porcentagem, o Esquadrão conquistará mais 14 pontos no torneio, o que deixaria a equipe com 59 pontos após as 38 rodadas. Com essa pontuação, a chance de se garantir na principal competição do continente é de 83%.

Se mirar os 62 pontos para ter uma margem maior de chance de alcançar o objetivo de voltar à Libertadores após 35 anos, o Bahia terá que melhorar o seu desempenho fora de casa. Dos nove jogos que restam até o fim da temporada, cinco serão longe de Salvador.

Mesmo se vencer as quatro partidas que ainda tem na Fonte Nova, o time baiano precisaria buscar fora dos seus domínios outros cinco pontos. Atualmente, o tricolor tem apenas 31% de aproveitamento como visitante. O time encara agora uma sequência de jogos na casa do adversário, contra Cruzeiro e Vasco, respectivamente.

Vale lembrar que o Bahia pode ser beneficiado caso os clubes que estão no G6 sejam campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, o que aumentará as vagas disponibilizadas via Campeonato Brasileiro, transformando a zona de classificação em G7 ou G8.

SUL-AMERICANA