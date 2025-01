FINAL DE CICLO

Deschamps deixará a seleção francesa depois da Copa do Mundo

O técnico está há quase quinze anos treinando a seleção, e venceu duas copas do mundo como jogador e técnico

Quase quinze anos depois de assumir o comando do time, Didier Deschamps deixará a seleção francesa no ano que vem. A Copa do Mundo de 2026 será o último compromisso do técnico com seu país, que defende desde 2012.