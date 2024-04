BA-VI

Desfalcado, Vitória recebe o Bahia no retorno do clássico ao Brasileirão

Ba-Vi válido pela 3ª rodada acontece neste domingo (21), às 16h, no Barradão

Publicado em 21 de abril de 2024 às 05:00

Rodrigo Andrade é uma das armas do meio-campo do Vitória no Ba-Vi no Brasileirão 2024 Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Depois de longos cinco anos, vai ter Ba-Vi na Série A do Brasileiro. De volta à elite do futebol, o Vitória recebe o principal rival, neste domingo (21), às 16h, no Barradão, com o objetivo de acabar com um jejum. O rubro-negro não vence o rival no torneio nacional há quase 10 anos e está pronto para festejar novamente diante de sua torcida.

A última vez que o Leão bateu o tricolor na primeira divisão foi em 21 de setembro de 2014, por 2x1, em casa, com gols de Kadu e Luiz Gustavo. Kieza descontou. Na época, Gilson Kleina era o treinador do time vermelho e preto.

De lá para cá, a dupla se reencontrou mais quatro vezes, pelos Brasileirões de 2017 e 2018, com dois empates no Barradão e dois triunfos do Bahia na Fonte Nova.

O Ba-Vi foi disputado 30 vezes na primeira divisão nacional, de 1972 para cá. Foram nove vitórias rubro-negras, outras nove do Bahia e 12 terminaram empatados. O Leão foi o mandante de nove clássicos. Ganhou três deles, perdeu apenas um e cinco tiveram igualdade no marcador.

O retrospecto recente dá moral ao Vitória. O time comandado por Léo Condé ganhou os dois clássicos disputados em seu santuário neste ano, ambos por 3x2 e pelo Campeonato Baiano. O último deles fez o Leão reverter a vantagem nas finais do estadual e ficar com a taça.

“A postura é a mesma, mas cada clássico tem um detalhe e uma atmosfera diferente. É um jogo difícil, tudo pode acontecer e sabemos a importância da torcida. Vamos buscar jogar tranquilos, pontuar e conseguir a primeira vitória no Brasileiro”, afirmou o lateral esquerdo Lucas Esteves. “Viemos de uma derrota, mas já passou. Não há tempo para lamentar e vamos em busca dos três pontos”, completou.

Citada pelo lateral, a partida de estreia do Vitória nesta Série A foi diante do atual campeão, o Palmeiras, e terminou com resultado negativo: 1x0 para o alviverde paulista, em casa. Já o duelo válido pela 2ª rodada, contra o Cuiabá, foi adiado. Com isso, o técnico Léo Condé ganhou a semana inteira para treinamentos, algo necessário diante das decisões que precisou tomar.

DESFALQUES

O Vitória entrará em campo com ao menos três mudanças em relação ao time escalado por Condé nos dois jogos das finais do Baianão, contra o próprio Bahia. Machucados, o lateral esquerdo Patric Calmon, o zagueiro Camutanga e o volante Dudu estão fora do clássico.

PK também já havia desfalcado a equipe no domingo passado, contra o Palmeiras. Lucas Esteves o substituiu na ocasião e seguirá entre os titulares diante do tricolor.

Já Dudu e Camutanga enfrentaram a equipe paulista, mas foram vetados pelos médicos do clube ao longo desta semana. O volante lesionou o joelho e o defensor, a coxa.

No meio-campo, Léo Naldi será o substituto. Já a vaga na zaga será ocupada por Bruno Uvini. Contratado na semana passada, ele terá a primeira oportunidade com a camisa rubro-negra. Outros dois recém-chegados, Janderson e Willean Lepo já estão regularizados e devem começar o clássico como opções no banco.

Por outro lado, Luan não defenderá mais o clube. O jogador foi desligado do Vitória em comum acordo. A rescisão foi assinada na sexta-feira (19) e publicada no BID. Com isso, a passagem do atleta pelo Leão é encerrada com menos de 100 dias.

Considerado o Rei da América na temporada 2017, o meia havia sido contratado em janeiro. Mas atuou por somente 188 minutos, em três partidas do Campeonato Baiano e outras três da Copa do Nordeste. Só foi titular uma vez, na vitória sobre o Treze, pelo torneio regional. Vale citar que, ali, o time foi a campo com reservas.