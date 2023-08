Renato Paiva está cada vez mais pressionado no comando técnico do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Pressionado e tentando sair da zona de rebaixamento, o Bahia terá um confronto direto domingo, contra o América-MG, às 18h30, na Fonte Nova. Na atual campanha, isso é um ótimo sinal.



O aproveitamento do Esquadrão contra clubes que lutam na parte de baixo da tabela é de 53,3%, bem acima dos 29% de rendimento geral do time. A equipe somou oito dos 15 pontos disputados contra Vasco, Coritiba, Goiás, Corinthians e Santos.



Das três vitórias que o Bahia tem na competição, duas foram sobre Vasco e Coritiba, atuais 20º e 18º colocados, respectivamente. Desperdiçou pontos em casa ao empatar com Goiás e Corinthians e foi derrotado por 3x0 pelo Santos, na Vila Belmiro.

O América-MG será o último dos adversários diretos no primeiro turno do Brasileirão. É o vice-lanterna, com 10 pontos. O clube tem um jogo a menos e divide as atenções com a Copa Sul-Americana - enfrenta o Bragantino amanhã, pelas oitavas de final.

Com 15 pontos, o Bahia faz sua pior campanha na Série A por pontos corridos a essa altura da competição, após 17 rodadas. O desempenho atual é inferior aos 16 pontos que o clube somou nas edições de 2012 e 2014.

A equipe venceu apenas um jogo nos últimos 17 disputados. Foi contra o Palmeiras, por 1x0, pelo Brasileirão. Nas outras 16 partidas, foram 10 empates e seis derrotas. A conta inclui a Copa do Brasil.

Levando em consideração apenas a Série A, o jejum dura seis partidas, com três derrotas (contra Fluminense, Grêmio e Athletico-PR) e três empates (Cuiabá, Corinthians e São Paulo).

A fase ruim explica o 17º lugar na tabela. A cada rodada que passa, a pressão sobre o técnico Renato Paiva aumenta. Para o português, Bahia e América vivem cenários parecidos e o desempenho dos times no campo não reflete os resultados.

“Vejo o América-MG, como o Bahia, e olho para pontuação e vejo que os pontos e as atuações não batem. Acho que minha equipe é igual. Pelo que minha equipe tem jogado, se ligarmos a qualidade do jogo, o volume, os números, com exceção dos gols, deveríamos ter mais pontos do que o que temos. E o América-MG é igual, conquistou um ponto contra o Flamengo no Maracanã, que não é fácil”, afirmou.

Paiva diz que conta com a força da torcida para conseguir ganhar domingo. O Esquadrão também não faz boa campanha como mandante e venceu só duas das oito partidas que disputou.