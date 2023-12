Às vésperas da partida que decidirá a permanência ou o rebaixamento do Bahia à Série B do Brasileirão, os muros do CT Evaristo de Macedo amanheceram pichados com ameaças de morte ao diretor de futebol Carlos Santoro e aos jogadores do tricolor.



Além de palavras exigindo a saída de Santoro, sacos pretos simulando cadáveres foram colocados na parte externa do CT. O material tinha a foto do dirigente e de alguns jogadores, como os zagueiros Kanu e Vitor Hugo, o lateral direito Cicinho e os atacantes Ademir e Everaldo.