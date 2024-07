TÊNIS

Djokovic atropela Rune, avança às quartas e discute com a torcida em Wimbledon

Nas quartas, Djokovic enfrentará o australiano Alex de Minaur

Publicado em 8 de julho de 2024 às 18:35

Novak Djokovic segue na busca pelo título do Grand Slam inglês Crédito: Wimbledon/Divulgação

Novak Djokovic garantiu seu lugar nas quartas de final de Wimbledon nesta segunda-feira. Jogando sob teto fechado na quadra central em mais um dia chuvoso em Londres, o tenista sérvio atropelou o dinamarquês Holger Rune por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em apenas 2h03min.

A facilidade inesperada da partida gerou uma torcida extra para Rune, 15º do mundo, o que causou constrangimentos durante e após o jogo. Parte da quadra central gritava o nome do dinamarquês, enfatizando a sílaba "u". A suposta vaia gerou reação de Djokovic, que confrontou os torcedores.

No intervalo entre o segundo e o terceiro set, o ex-número 1 do mundo devolveu as vaias ao se direcionar a sua cadeira. Ao fim da partida, na entrevista ainda em quadra, ele reagiu de forma mais intensa. "Já joguei em ambiente mais hostis. Você não conseguem me atingir", afirmou.

O entrevistador ressaltou que a torcida estava apenas torcendo por Rune. "Eu não compro essa. Sei que estavam torcendo por Rune, mas isso era apenas uma desculpa para me vaiar. Eu tenho 20 anos de circuito, conheço todos os truques das torcidas", respondeu o dono de sete títulos em Wimbledon. "Para todos aqueles que escolheram me desrespeitar, eu desejo uma booooaa noite ('good night', em inglês)", afirmou o sérvio, destacando a pronúncia do "u" na palavra "good".

Em quadra, Djokovic aproveitou o nervosismo de Rune no início da partida para vencer os 10 primeiros pontos. O sérvio deslanchou no set inicial e só passou a enfrentar certa resistência do dinamarquês no segundo set. Mesmo assim, manteve seu embalo, sem ter seu saque quebrado em nenhum momento da partida.

O triunfo marcou a 60ª vez em que Djokovic alcançou as quartas de final de um Grand Slam, sendo a 15ª em Wimbledon. Em número de vitórias em Londres, o sérvio se tornou o quarto da lista, com 96 triunfos, igualando Chris Evert e atrás de Serena Williams (98), Roger Federer (105) e Martina Navratilova (120).

Nas quartas, Djokovic enfrentará o australiano Alex de Minaur, que avançou ao superar o francês Arthur Fils por 3 a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 4/6 e 6/3. O tenista da Austrália é o atual número nove do mundo e vive a melhor fase de sua carreira no circuito profissional.

Outro confronto das quartas de final vai reunir o italiano Lorenzo Musetti e o surpreendente Taylor Fritz, responsável por eliminar o alemão Alexander Zverev, quarto do ranking.

Fritz superou o favorito com uma incrível virada, por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 a 0: 4/6, 6/7 (4/7), 6/4, 7/6 (7/3) e 6/3. Zverev é o atual vice-campeão de Roland Garros. Nas quartas, o tenista americano vai encarar Musetti, que eliminou o francês Giovanni Mpetshi Perricard por 4/6, 6/3, 6/3 e 6/2.

DISCURSO EMOCIONADO

A rodada feminina foi marcada pelo discurso emocionado da ucraniana Elina Svitolina após a vitória sobre a chinesa Wang Xinyu, por 6/2 e 6/1. Ela entrou em quadra de luto em razão de um bombardeio da Rússia em seu país, o que causou 30 mortes num hospital infantil em Kiev.

"Hoje é um dia muito difícil para o meu povo, não foi fácil focar na partida depois de receber as notícias (sobre o bombardeio) logo de manhã. Estou feliz de ter conseguido jogar hoje e por vencer", declarou Svitolina, ainda em quadra, entre lágrimas.