POLÊMICA

Dono da SAF do Cruzeiro entrará na Justiça contra o Internacional por dívidas: 'Eles não pagam ninguém'

Virou moda e mais um dirigente resolveu cobrar dívidas de um adversário do País via imprensa. Nesta quinta-feira, Pedro Lourenço, o Pedrinho, gestor da SAF do Cruzeiro, aproveitou entrevista à Rádio Itatiaia para cobrar o Internacional pelas negociações de Wesley e de Maurício.

Assim como fez o presidente do Cuiabá ao disparar contra o "calote" do Corinthians na aquisição do volante Raniele, o Cruzeiro também reclama que não recebeu do clube gaúcha a alta cifra da venda do atacante Wesley. Ainda pede a parte a que os mineiros teriam dirigente na ida de Maurício de Porto Alegre para o Palmeiras.