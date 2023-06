Dono do Inter Miami anuncia estreia de Messi e revela salário

Um mês separa Lionel Messi de sua estreia pelo Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS). O primeiro compromisso do craque argentino por sua nova equipe deve acontecer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul-MEX, pela Copa das Ligas, no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.



"Acredito que sempre haverá um antes e depois do Messi quando falarmos de esporte nos Estados Unidos. Eu tenho uma crença muito forte de que podemos criar na América do Norte e nos Estados Unidos, se não a liga mais forte, uma das duas mais fortes do mundo", disse Jorge Mas, proprietário do Inter Miami.