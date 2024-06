ELENCO POTENTE

Dono do melhor ataque do Brasileirão, Bahia marcou nove gols com jogadores que saíram do banco de reservas

Suplentes vêm tendo participação efetiva na campanha tricolor

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de junho de 2024 às 05:00

Oscar Estupiñan marcou três gols nos últimos dois jogos do tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia mira o alto no Campeonato Brasileiro. Depois de dois triunfos seguidos em casa, o tricolor voltou à vice-liderança da competição, com o mesmo número de pontos do líder Flamengo. A campanha cada vez mais sólida da equipe passa diretamente pela eficiência do ataque, um dos melhores da Série A.

Ao lado de Botafogo e Flamengo, o tricolor figura no topo entre os times que mais balançaram as redes no torneio, todos com 20 gols marcados. Curiosamente, os três clubes aparecem nas primeiras posições do campeonato.

Os dois últimos jogos foram fundamentais para elevar os números do Esquadrão. Contra Cruzeiro e Vasco, a equipe marcou seis tentos - quatro sobre os mineiros e outros dois diante do alvinegro carioca. Mas, além da pontaria calibrada, o Bahia tem conseguido manter a regularidade.

O tricolor fez gols em todas as 12 partidas que disputou no Brasileirão. Uma façanha que apenas Botafogo, Juventude e Criciúma também conseguiram. No retrospecto geral, o clube baiano tem o ataque mais positivo entre os 20 times que disputam a Série A. Ao todo, já anotou 74 tentos em 2024. Fortaleza e Cuiabá aparecem na sequência, com 71 cada.

Para o técnico Rogério Ceni, a boa performance alcançada pelo Bahia no Campeonato Brasileiro é fruto da evolução do trabalho que começou durante a pré-temporada.

“Acho que hoje a gente executa melhor do que em janeiro, fevereiro. A repetição é que vai fazer. Os atletas acreditam muito no modelo de jogo e se doam muito. Falo principalmente dos caras de lado. Eles têm alma e coração gigantescos. Não é fácil Everaldo e Thaciano fazerem isso. Biel, Ademir voltar para a lateral direita na ausência do Gilberto. Isso é porque eles compraram o modelo de jogo”, afirmou.

ROTATIVIDADE

Diante da boa fase do ataque, Everaldo aparece como principal goleador da equipe no Brasileirão. Com cinco gols, ele divide a artilharia da Série A com Pedro, do Flamengo, e Willian Oliveira, do Vitória. Os outros 15 tentos estão distribuídos entre oito atletas diferentes.

Por sinal, dos 20 gols que o time marcou na temporada, nove foram anotados por jogadores que saíram do banco de reservas, a maior marca na atual edição do Campeonato Brasileiro. Com três tentos cada um, Biel e Estupiñán aparecem entre os destaques. Ademir, Rafael Ratão e Everaldo também contribuíram para a estatística.

Por falar em destaque, Estupiñán se transformou no herói do tricolor nos dois últimos jogos. Saindo do banco de reservas, ele marcou duas vezes contra o Cruzeiro e uma diante do Vasco. O centroavante chegou a marca de oito gols na temporada e, mesmo sendo reserva em boa parte do ano, assumiu o posto de vice-artilheiro, junto com Everaldo.

Também autor de um gol contra o Vasco, Thaciano se isolou como principal goleador, com 11 tentos. O camisa 16 vive a sua temporada mais decisiva da carreira. Com as três assistências que deu esse ano, ele soma 14 participações em gols, superando as 13 que conseguiu em 2017, quando defendia o Boa Esporte.