GOLPE

Dorival Júnior é vítima de golpista, que pede dinheiro a Galvão Bueno e Philippe Coutinho

Um golpista se passou por Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, e pediu, via WhatsApp, dinheiro para jogadores de futebol, treinador e para o narrador Galvão Bueno recentemente. Dois dos atletas procurados pelo aplicativo de mensagens foram o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, e o meia-atacante Philippe Coutinho, hoje no Vasco.

O golpista que tentou se passar por Dorival teria pedido dinheiro aos contatos do treinador sob o argumento de que destinaria a quantia que recebesse a pessoas e entidades do Rio Grande do Sul, Estado afetado por fortes enchentes entre os meses de abril e maio.

Dorival Júnior está na Curitiba, onde a seleção brasileira se prepara para o primeiro jogo do ano nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O elenco treina no CT do Caju e o duelo contra o Equador, marcado para a próxima sexta-feira, às 22h, será no Couto Pereira, estádio do Coritiba. Será a estreia do técnico na competição após a participação malsucedida na Copa América. Quatro dias depois, na terça-feira, o Brasil enfrentará o Paraguai, em Assunção.