SONHO DE MEDALHA

Dupla de velejadores lança campanha para as Olímpiadas de 2028 em Salvador

Bernardo Peixoto e Bruna Patrício já conquistaram mais de 20 títulos individuais na modalidade

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 19:17

Velejadores lançam campanha olímpica em Salvador Crédito: Divulgação

Com foco na disputa das Olímpiadas de 2028, que serão realizados em Los Angeles, no Estados Unidos, a dupla de velejadores Bernardo Peixoto e Bruna Patrício lançam nesta quinta-feira (11) a campanha Olímpica na Classe 470. O evento será realizado no Yacht Clube da Bahia (YCB), localizado na Barra.

O objetivo da dupla é a conquista do pódio na vela, modalidade responsável por 19 medalhas olímpicas, com oito ouros. Baiano, Bernardo iniciou no esporte há cerca de 10 anos na Escola de Vela do YCB. Aos 22, ele já conquistou mais de 20 títulos na carreira, incluindo três títulos sul-americanos em duas classes diferentes. Ele atua nas classes Snipe (Pan-Americana) e 470 (Olímpica). Já Bruna, 20, é natural de São Paulo e conquistou o título mundial na classe Snipe em 2023.

A agenda da dupla até as Olimpíadas em 2028 conta com diversos compromissos. Para este ano estão previstas a disputa do Campeonato Europeu Júnior da Classe 470 na Grécia, em julho; o acompanhamento das Olimpíadas como staff convidado da Confederação Brasileira de Vela como processo de aclimatação para as olimpíadas de 2028, além do mundial de Match Race em novembro na Arábia Saudita.