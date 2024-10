NOVA CHANCE

Ederson volta ao gol da Seleção e diz que objetivo é ser titular na Copa do Mundo de 2026

Com Alisson machucado, goleiro Manchester City será titular contra o Chile

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 18:15

Ederson será o goleiro do Brasil na partida contra o Chile Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Eleito o melhor goleiro do mundo no começo deste ano, Ederson voltará ao gol da seleção brasileira nesta Data Fifa. O técnico Dorival Júnior não sinalizou quem serão os 11 titulares para os jogos contra Chile e Peru, mas é certo que o goleiro do Manchester City será um deles.

Um dos mais experientes entre os 23 convocados, o jogador de 31 anos aproveitou a brecha que abriu com a lesão de Alisson, cortado no último sábado. O goleiro do Liverpool vinha sendo o titular de Dorival, que assumiu o comando da seleção em janeiro deste ano.

"Eu e todos os atletas viemos com a ambição de jogar. Depende das circunstâncias, mas sempre trabalhei bem, firme e forte para jogar e estar preparado. Infelizmente, por conta da lesão de um companheiro acabou gerando oportunidade. Espero estar apto para ajudar a seleção. Sei da importância destas partidas e espero estar 100% focado. Inclusive, meu primeiro jogo nas Eliminatórias foi contra o Chile e voltar contra eles é especial", disse o goleiro.

A última partida de Ederson pelo time nacional foi há quase um ano, diante do Uruguai. Depois disso, sofreu com uma série de lesões que o tiraram da seleção. "As lesões me afetaram um pouco Foi muito difícil para mim, principalmente a lesão no globo ocular", contou.

Questionado sobre o futuro, Ederson afirmou que seu grande objetivo é ser titular no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. "Com a qualidade dos jogadores que temos, principalmente nas últimas Copas do Mundo, o técnico optou pelo Alisson. Nunca baixei a cabeça, segui trabalhando ao máximo para jogar uma Copa do Mundo e estar entre os 11."

Ederson também respondeu às críticas e cobranças por um futebol melhor do Brasil, que fracassou recentemente na Copa América e experimenta seu pior início na história das Eliminatórias. "Dorival tem pouco treino de trabalho. O pessoal quer resposta rápida, bom futebol e vitória, mas o processo leva tempo", analisou o goleiro.