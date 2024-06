FUTEBOL

Elano lamenta ausência de Neymar na seleção: 'É a referência e terão de jogar para ele'

Neymar está em reta final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior

Estadão

Publicado em 20 de junho de 2024 às 09:40

Neymar em ação durante o jogo contra o Uruguai Crédito: Vitor Silva/CBF

A seleção brasileira chega à disputa da Copa América invicta na direção de Dorival Júnior, mas sob desconfiança. Mesmo satisfeito com a reformulação feita pelo treinador, o ex-meia Elano ainda vê o amigo Neymar como o "cara" para defender o País nas principais competições, prevê retorno em alto estilo do craque e admite que ele está "fazendo falta" na esquadra nacional.

Neymar está em reta final de recuperação de cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior. Já faz as primeiras atividades no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e deve voltar a jogar a partir de setembro.

Elano gostaria que ele já estivesse em condições de atuar na Copa América. "Neymar sempre faz falta, é a referência. A equipe começou bem com o Dorival Júnior e ele voltará voando, o que vai ser bom para todo mundo", projeta o ex-meio-campista, que está sempre trocando mensagens com o ex-parceiro de Santos, com o qual ganhou a Copa Libertadores de 2011.

"Seleção é o lugar dos melhores. E ele é a estrela, o maior artilheiro, o cara decisivo. Claro, terá de voltar com espírito coletivo de time. Mas com Neymar em campo, a equipe sempre terá de jogar para ele", afirma o ex-jogador.

Apesar de estar sempre em contato com Neymar, Elano evita entrar nas polêmicas do amigo. Dia desses, Neymar apareceu nas redes sociais batendo boca com Luana Piovani e também com Diogo Defante. "O que ele faz fora de campo eu não comento. É coisa particular dele, ele quem cuida da vida dele. Eu torço apenas por sua recuperação."

Sem Neymar, e já dando Vinícius Júnior como vencedor da Bola de Ouro, Elano aposta que Rodrygo, revelado no Santos, será o destaque da Copa América, na qual prevê título brasileiro com 2 a 1 sobre a Argentina na final.

Com o curso de técnico completo na CBF e a licença B em mãos, Elano se prepara para voos altos na carreira de treinador. Depois de comandar Ferroviária e Inter de Limeira, ele busca projetos longos.