VALE O TOPO DA TABELA

De olho na liderança do Brasileiro, Bahia encara o Flamengo em confronto direto no Maracanã

Esquadrão encara o time carioca nesta quinta-feira (20), às 20h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de junho de 2024 às 05:00

Principal contratação do Bahia, Everton Ribeiro reencontrará o antigo clube Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Principal templo do futebol nacional, o Maracanã será o palco de um duelo direto no G4 do Brasileirão. Nesta quinta-feira (20), Bahia e Flamengo se enfrentam, às 20h, pela 10ª rodada do torneio. Colados na tabela, os dois clubes miram a liderança e a chance de vencer um concorrente.

O tricolor e o rubro-negro estão igualados em pontos, com 18 cada, ambos na briga pela primeira colocação. Com o empate do líder Botafogo com o Athletico-PR na última quarta-feira (19), em casa, por 1x1, o alvinegro chegou aos 20 pontos. Assim, quem vencer o confronto de hoje no Rio de Janeiro vai aos 21 e assume o topo da tabela de classificação.

Outra meta do Bahia é manter a regularidade que tem conseguido na Série A. O time perdeu apenas um dos nove jogos que fez no torneio, logo na estreia, para o Internacional. Depois, engatou sequência de cinco triunfos e três empates. Apesar de reconhecer que a partida no Maracanã não será fácil, o meia Everton Ribeiro garante que o tricolor vai buscar os três pontos.

“É um grande jogo, contra uma equipe muito qualificada, vai ter que ter muita atenção em todos os momentos, como a gente vem tendo nessas últimas partidas. É um jogo fora de casa, estamos nos preparando bem, treinamos o que temos que treinar, vimos os nossos defeitos e as nossas virtudes para poder fazer uma grande partida e voltar de lá com um grande triunfo”, iniciou.

O duelo, aliás, marcará o reencontro do camisa 10 tricolor com o clube carioca. Everton Ribeiro atuou por sete temporadas no Flamengo e conquistou 11 títulos antes de deixar a equipe para defender o Bahia. Com a experiência de já ter estado do outro lado, o meia indica o caminho que o Esquadrão deve seguir para conseguir o resultado positivo.

“Não tem muito segredo, é sempre muito difícil jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã, com a torcida deles incentivando, mas é fazer o que a gente tem feito, o nosso jogo, trazer a posse de bola para o nosso lado. Essa é a nossa característica maior. Vamos fazer de tudo para ter a bola, controlar o jogo, e fazer de tudo para a gente ganhar”, disse Everton, que é, ao lado de Cauly, o líder de assistências do Campeonato Brasileiro, ambos com três passes.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni tem o retorno do meia Carlos de Pena, que volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Kanu, que se recupera de lesão, participou de parte do último treino, mas dificilmente será relacionado.

Do lado rubro-negro, o técnico Tite deve ter os retornos do atacante Everton Cebolinha, do volante Allan e do lateral Ayrton Lucas. O atacante Bruno Henrique, que sofreu um mal-estar, também deve ficar à disposição.

O Flamengo tem cinco desfalques por conta da Copa América. Arrascaeta, Viña, De La Cruz, Varela e Pulgar estão nos Estados Unidos com as suas respectivas seleções. Já o zagueiro Fabrício Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

JEJUM

Para superar o adversário, o Bahia terá que quebrar um tabu. O tricolor não vence o Flamengo há cinco anos. A última vez foi no 3x0, na Fonte Nova, pelo Brasileirão de 2019. Gilberto foi o herói da partida, com três gols no primeiro tempo. Desde então, os times se enfrentaram outras sete vezes, com sete triunfos da equipe carioca.