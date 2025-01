DA BAHIA PARA O BRASIL

Em ano com Série D e Copa do Brasil, Jequié se prepara para manter ascensão no futebol baiano

Equipe estreia no Campeonato Baiano no próximo domingo (12), contra a Juazeirense

Gilberto Barbosa

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 03:00

Jequié se prepara para a disputa do Campeonato Baiano Crédito: Ascom/ADJ

Após dois anos de ascensão no futebol baiano, o Jequié se prepara para uma temporada histórica em 2025. Campeão da Série B estadual em 2023, o Jipão surpreendeu no Baianão do ano passado, indo à semifinal, e vai disputar a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. A equipe estreia no estadual domingo, às 18h30, contra a Juazeirense, no Estádio Waldomiro Borges.

O clube foi o único a vencer a dupla Ba-Vi em 2024, com dois triunfos por 1x0 que ajudaram a ADJ a ir para as semifinais. Ao todo, foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas na primeira fase. Uma combinação de resultados na última rodada selou a classificação para o mata-mata, onde a equipe foi eliminada após duas derrotas para o Bahia.

“Fizemos uma boa temporada e garantimos calendário para esse ano. Tudo isso é fruto de um trabalho sério, com pés no chão e toda dedicação que o Jequié e sua torcida merecem. Nesse ano, o trabalho vai continuar e espero que a gente siga avançando e trazendo alegria para o nosso torcedor, para a nossa cidade”, disse o presidente do clube, Leur Lomanto Jr.

Daquele elenco, apenas sete jogadores seguem no clube: Netto Rocha, Sérgio Baiano, Jean Rodrigues, Azevedo, Guga, João Grilo e Kaynan. Ao todo, 18 jogadores foram contratados para essa temporada, com destaque para o goleiro Thiago Passos, eleito o melhor da posição no Baianão 2024, o meia-atacante Gregory e o lateral direito Railan, revelados pelo Bahia.

“Mantivemos uma base da equipe do ano passado e trouxemos jogadores que querem mostrar seu potencial. Montamos um elenco competitivo, bem nivelado em questão de currículos e experiências, além de dar toda a estrutura para que possamos nos manter entre os principais clubes do estado. Nosso primeiro objetivo é chegar à semifinal novamente, para garantir calendário para 2026. Depois passamos a brigar pelo título”, falou Leur.

Jogadores ouvem instruções do técnico Betinho Crédito: Ascom/ADJ

O gestor de futebol do Jequié, Jayme Brandão, conta que o grupo foi montado pensando na participação do clube na Série D e na Copa do Brasil. “Priorizamos trazer atletas com experiência em competições nacionais, buscando nomes mais rodados para criar um grupo competitivo para o ano. Eu acredito muito no grupo que nós formamos, sem nenhum grande craque ou destaque, mas com bons jogadores que possuem perfil interessante. São atletas de qualidade, com currículo e potencial de ser tornar destaque no ano”, explicou.

O Jequié venceu os quatro amistosos que fez durante a pré-temporada: 4x0 contra o Vitória da Conquista, 10x2 contra a Seleção de Iguaí, 2x0 diante do Colo-Colo e 1x0 perante a equipe sub-20 do Bahia, que vai jogar as três primeiras rodadas do Baianão.

“A nossa maior preocupação foi com a parte física dos atletas. Temos três competições nesse ano, precisamos que eles melhorem o condicionamento para que possamos suportar os 90 minutos dos jogos e render o esperado. Além disso, inserimos a parte tática nos treinos para que eles tenham um entrosamento melhor e se conheçam dentro de campo. O trabalho continua para que possamos trazer alegrias para o nosso torcedor nesse ano”, avaliou o técnico Betinho.



Jequié venceu o Bahia por 1x0 durante a pré-temporada Crédito: Ascom/ADJ

Outra aliada do Jipão é a torcida, já que a equipe venceu três dos quatro jogos disputados no Estádio Waldomiro Borges na última temporada. Entre os resultados está o triunfo por 1x0 contra o Vitória, na 5ª rodada. Nesse ano, o Waldomirão receberá pelo menos 13 jogos da ADJ pelo Baianão, Copa do Brasil e Série D.

“O apoio da torcida é fundamental e um diferencial do Jequié, porque a cidade se mobiliza e comparece ao estádio. É muito importante essa participação do torcedor para transformarmos o Waldomiro Borges em um agente de ganho e de pressão no adversário. Temos que tirar todo o proveito possível da torcida, do gramado e da qualidade do grupo”, finalizou Jayme.