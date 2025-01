A ONÇA QUER MAIS

Após parar nas semifinais, Barcelona de Ilhéus se reforça para alcançar feito inédito no Baianão

Estreia da equipe na competição ocorre neste sábado (11), às 16h, contra o Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 02:00

Barcelona de Ilhéus vai para sua quarta edição do Campeonato Baiano Crédito: Divulgação/Barcelona de Ilhéus

Apesar de novo, a competência não falta para o segundo time mais jovem do Campeonato Baiano. Após chegar nas semifinais da competição pela segunda vez em sua terceira participação na elite do estadual, o Barcelona de Ilhéus se reforçou com o objetivo de conseguir uma vaga na finalíssima do Baianão.

Fundado em 2019, o Barça nasce de uma das cidades baianas que transpira futebol. Se a história do rival Colo-Colo já está consolidada, a Onça surgiu querendo conquistar o seu próprio espaço na Bahia. Já em 2022, fez sua estreia entre as dez melhores equipes baianas e chegou às semifinais, mas foi na temporada passada que a equipe conseguiu deixar o ano inesquecível.

Com cinco vitórias, um empate e três derrotas, o Barcelona somou 16 pontos e garantiu a terceira posição na primeira fase do torneio. Durante os primeiros nove jogos, conseguiu usar da força do Mário Pessoa para superar o Vitória por 2x1, na terceira rodada. A equipe rubro-negra, inclusive, voltaria a se encontrar com a Onça nas semifinais. Nos jogos decisivos, o Barça foi derrotado pelo Leão nas duas partidas.

Terminar o Baianão como terceira equipe com mais pontos rendeu um calendário recheado para o clube de Ilhéus. Nesta temporada, são cinco competições disputadas pelo Barcelona: Campeonato Baiano, Copa Governador, Copa do Brasil e Série D, além da Pré-Copa do Nordeste. No entanto, a participação do Barça na competição regional já chegou ao fim.

No último sábado (4), o Barcelona enfrentou o CSA no estádio Rei Pelé e foi derrotado por 1x0 pela equipe alagoana. A equipe treinada por Sérgio Araújo ainda contou com um adversário expulso no final, mas não conseguiu igualar o placar com a superioridade numérica.

Mercado agitado

Buscando pela primeira vez chegar até as últimas duas partidas da competição, 11 nomes foram anunciados oficialmente pela equipe nas redes sociais do clube para a temporada 2025. Foram dois goleiros, três defensores, cinco meio-campistas e um atacante.

O destaque fica pela permanência do xerife Jaques, que saiu para disputar a Série B com o rival Colo-Colo, mas volta para a primeira divisão. O zagueiro de 26 anos foi formado nas divisões de base da Bahia e teve apenas duas experiências fora do estado, a primeira no Joinville e a última no Águia de Marabá.

Apesar do Mário Pessoa ser a casa das equipes de Ilhéus, o estádio inicialmente não poderá receber jogos. A Federação Baiana de Futebol (FBF) pede por mudanças na estrutura do estádio para que os times de Ilhéus consigam mandar seus jogos na cidade.

Enquanto o local não for liberado, o Jóia da Princesa, em Feira de Santana, seria a casa do clube na competição. No entanto, a nova casa também não reuniu condições e o Barcelona mandará o jogo da segunda rodada no Barradão.

A estreia do Barcelona de Ilhéus no Baianão ocorre neste sábado (11), quando a equipe reencontra o Vitória, no Barradão. O confronto, válido pela primeira rodada do estadual, começa às 16h.

Confira a tabela do Barcelona-BA no Baianão 2025:

1ª rodada – Vitória x Barcelona-BA - 11/01 (sábado) às 16h

2ª rodada – Barcelona-BA x Jequié - 15/01 (quarta) às 19h15

3ª rodada – Juazeirense x Barcelona-BA - 18/01 (sábado) às 16h

4ª rodada – Barcelona-BA x Jacobina - (a definir)

5ª rodada – Barcelona-BA x Atlético-BA - (a definir)

6ª rodada – Colo-Colo x Barcelona-BA - (a definir)

7ª rodada – Barcelona-BA x Jacuipense - (a definir)

8ª rodada – Barcelona-BA x Bahia - (a definir)