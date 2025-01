O TIGRE TÁ DE VOLTA

Campeão da Série B, Colo-Colo retorna à elite do Baianão com objetivo de reafirmação

Volta da equipe à competição ocorre neste sábado (11), quando enfrenta o Atlético de Alagoinhas, a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 02:00

Colo-Colo se prepara para retorno à primeira divisão Crédito: Divulgação/Colo-Colo

13 de março de 2016. Esse foi o último dia em que os torcedores do Colo-Colo puderam acompanhar a equipe na primeira divisão do Campeonato Baiano. Porém, após se consagrar como campeão da Série B do Baiano em 2024, o Tigre garantiu a sua volta à elite do futebol baiano. Neste sábado (11), a equipe de Ilhéus enfrenta o Atlético de Alagoinhas no estádio Antônio Carneiro, a partir das 18h30.

Afastado da primeira divisão estadual por oito anos, o Tigre encontrou no troféu da segunda divisão um símbolo para o ressurgimento dentro da Bahia. Na primeira fase da competição, terminou em terceiro lugar após vencer quatro partidas e empatar outras cinco, sendo o único a ir para as semifinais invicto.

Contra o Grapiúna, garantiu o acesso depois de segurar o empate no estádio Alberto Oliveira e contar com a força da torcida no Mário Pessoa para superar o adversário por 1x0. Já nas finais, o adversário era o Porto, mas o roteiro continuou o mesmo. Um empate no jogo de ida e mais um 1x0 na volta para poder entoar o grito de “é campeão”. Não houveram adversários que conseguiram superar o Tigre na competição.

Para 2025, o retorno à primeira divisão carrega lições da última temporada em que disputou o Baianão. Na época, terminou em último no grupo um, com apenas dois pontos somados nos seis jogos em que entrou em campo. É com esse sentimento que o treinador Nilson Corrêa quer ver um time competitivo na competição.

“Certamente seremos uma equipe muito competitiva, que vai querer ter a bola o tempo todo. Vamos pressionar o adversário de forma muito intensa. Será uma equipe que vai procurar o gol o tempo todo e não desiste em momento algum, independente do adversário estar melhor ou vencendo, mas jamais desistiremos da partida”, disse o técnico.

Para espantar esse fantasma, três jogadores que participaram do acesso renovaram contrato com o Tigre e outros 22 foram contratados pela direção do clube para reforçar o elenco. Apenas o lateral Marcelinho e os atacantes Harã e Neto tiveram seus vínculos estendidos com o Colo-Colo.

Quando se trata de contratação, todos os setores ganharam reforços. O clube de Ilhéus anunciou três goleiros, sete nomes para a defesa, sete meio-campistas e cinco jogadores para o ataque. De todo o plantel, apenas um dos atletas não é brasileiro. O atacante colombiano Juan Palacios fez sua carreira no Brasil e chega a sua 13ª equipe no país.

O passado como motivação

Em 2006, o Colo-Colo conseguiu um feito inédito ao conquistar o título do Campeonato Baiano e quebrar uma hegemonia de mais de 30 anos de domínio da dupla Ba-Vi. Apesar de ainda não ter forças para repetir o feito, o passado deve ser levado como motivação para o time se firmar novamente entre as 10 melhores equipes baianas.

A preparação para alcançar o objetivo posto começou ainda no ano passado. O Tigre disputou dois amistosos para entender o nível da equipe. No primeiro dos testes, uma derrota por 2x0 para o Jequié. Já na última sexta (3), o Colo-Colo goleou o ACE Jorge Amado por 5x0. O período treinando para o Baianão foi avaliado como positivo para o técnico da equipe.

“Conseguimos fazer apenas dois amistosos, mas pudemos tirar boas conclusões sobre a equipe. Em especial no jogo contra o Jequié, nos deu um parâmetro de que nível estávamos. Desde então, fomos trabalhando em cima de alguns ajustes daquilo que entendemos que era necessário evoluir com mais velocidade para a estreia da competição”, explicou.

Colo-Colo durante amistoso contra o Jequié Crédito: Divulgação/ADJ

Casa do Colo-Colo, o estádio Mário Pessoa inicialmente não será a casa do Tigre no Campeonato Baiano. A Federação Baiana de Futebol (FBF) pede por mudanças na estrutura do estádio para que os times de Ilhéus consigam mandar seus jogos na cidade. Enquanto o local não for liberado, o Waldomiro Borges, em Jequié, será a casa do clube na competição.

“É sempre importante jogar em casa e diante da nossa torcida até porque o Colo-Colo tem uma boa massa associativa. É uma torcida vibrante, que comparece e empurra o nosso time. Certamente vamos sentir essa falta no nosso jogo de estreia como mandantes, mas não podemos olhar para isso e vamos ter que superar a distância da nossa torcida”, comentou o treinador Nilson Corrêa.

Confira a tabela do Colo-Colo no Baianão 2025:

1ª rodada – Atlético-BA x Colo-Colo - 11/01 (sábado) às 18h30

2ª rodada – Colo-Colo x Porto - 14/01 (terça) às 19h15

3ª rodada – Jequié x Colo-Colo - 18/01 (sábado) às 18h30

4ª rodada – Colo-Colo x Vitória - (a definir)

5ª rodada – Jacuipense x Colo-Colo - (a definir)

6ª rodada – Colo-Colo x Barcelona-BA - (a definir)

7ª rodada – Bahia x Colo-Colo - (a definir)

8ª rodada – Juazeirense x Colo-Colo - (a definir)