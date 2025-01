PRONTO PARA VOAR

Juazeirense aposta na manutenção do trabalho para surpreender no Campeonato Baiano

Cancão de Fogo manteve o técnico João Carlos e reforçou a base do ano passado

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 05:00

Juazeirense mira ficar entre os quatro primeiros do Baianão para ir à semifinal Crédito: Divulgação/Juazeirense

Um dos clubes mais tradicionais do futebol baiano, a Juazeirense quer fazer jus ao apelido de Cancão para voar alto no Campeonato Baiano. Em 2025, o equipe do Vale do São Francisco vai para a sua 14ª edição seguida no estadual. Um feito e tanto para um clube que ainda busca o seu primeiro título na elite.

No ano passado, a Juá bateu na trave e terminou a primeira fase na 5ª colocação, com os mesmos 14 pontos do Jequié, mas ficou fora da semifinal de final por conta do saldo de gols. Por isso, a missão agora é de começar bem no torneio para ficar entre os quatro primeiros colocados.

Por sinal, a estreia no Baiano será justamente diante do Jequié, no próximo domingo, às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Em busca de uma temporada diferente, a Juazeirense chegará ao duelo com mais rodagem do que o rival, já que estreou na temporada no último sábado vencendo o Fluminense-PI, nos pênaltis, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste.

Amanhã, o desafio será contra o ASA, às 16h, de novo no estádio Adauto Moraes. Se vencer, o Cancão garante um lugar na fase de grupos do Nordestão. Em caso de empate, terá que lutar nos pênaltis para avançar.

BASE MANTIDA

Para fazer bonito, o clube aposta na manutenção do trabalho. Contratado na temporada passada, o técnico João Carlos teve o contrato renovado e foi mantido no comando técnico.

Além disso, o elenco conta com velhos conhecidos, como o meia Clebson, de 39 anos, e o volante Waguinho, de 40. Do time que disputou o Baiano, a Copa do Nordeste e a Série D do ano passado, pelo menos 11 atletas tiveram os contratos renovados.

Outros 13 jogadores foram contratados. Todos os setores ganharam reforços, já que o clube foi ao mercado e anunciou três goleiros, três laterais, dois zagueiros, dois meias e três atacantes.

“A expectativa é muito boa. Nós estamos na disputa da pré-Copa do Nordeste, temos um jogo no dia 8, tivemos outro no dia 4, então a equipe vem aumentando o seu ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo aumentando o desgaste, pois são jogos consecutivos. Nós temos essa preocupação por termos quatro jogos em 13 dias, mas também a vontade de começar a competição. Pelo que se vê esse ano, o Campeonato Baiano vem com muito equilíbrio, muitas equipes querendo investir para montar bons times. Esperamos fazer um grande papel e iniciar bem contra o Jequié”, disse o técnico João Carlos.

Entre os atletas para ficar de olho no Cancão está o atacante Fechale Tchagnao, de 21 anos. Natural do Togo, o africano está no seu segundo ano no clube. Dono da camisa 9, ele foi titular na estreia do time na temporada.