Val Soares almeja seguir caminhos de Vanderson Pitbull no Vitória

Jogador está regularizado e já pode estrear pelo Leão na temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 18:08

Val Soares foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O volante Val Soares foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira (17). O vínculo do jogador com o Leão é até o fim de 2025. Durante apresentação, o jogador disse almejar seguir os passos de Vanderson Pitbull, ídolo da equipe rubro-negra e que chegou a Salvador após passagem no Paysandu, assim como Val.

"Espero que eu possa ter uma boa temporada e fazer o mais próximo possível do que o Vanderson fez aqui. Vou ficar bem orgulhoso, foi um grande jogador no Vitória" Val Soares novo jogador do Vitória

O jogador, que também atua como lateral direito, defendeu o Paysandu em 2024. No Papão, ele disputou 37 jogos, 20 deles como titular, entre Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Marcou dois gols e deu duas assistências. Foi a primeira vez que Val atuou no estado, apesar de ser natural do município de Tailândia, no Pará.

No Brasil, Val Soares também acumula passagens por Internacional, Brasil de Pelotas, ABC, Botafogo-SP e Coritiba. No Coxa, ele teve um papel importante na campanha do acesso à Série A. Participou de 45 jogos, marcou quatro gols e anotou cinco assistências em 2021. No ano seguinte, o atleta iniciou como titular, mas caiu de produção, perdeu espaço e fez apenas 29 partidas, com duas assistências.