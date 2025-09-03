É TEMPO DE FINAL

Em busca do pentacampeonato, Bahia encara o Confiança na decisão da Copa do Nordeste

Caso conquiste o título, tricolor se isolará como o maior campeão da competição

Gilberto Barbosa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 06:00

Bahia encerrou a preparação nesta terça (2) Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

É tempo de decisão na Copa do Nordeste. Quando a bola rolar na Arena Batistão, em Aracaju, Bahia e Confiança darão o pontapé nos primeiros 90 minutos da grande final. Para o tricolor, está em jogo a chance de conquistar o pentacampeonato. Já para o Dragão, essa é a possibilidade de fazer história e levar o futebol sergipano ao topo da região pela primeira vez. A partida começa às 21h30.

Mesmo sem jogar em casa, o Esquadrão contará com a força da sua torcida, que prepara uma ‘invasão’ às terras sergipanas. A procura por ingressos foi tamanha, que o Confiança aumentou a carga disponível para os visitantes. Até o momento, 90% dos ingressos foram vendidos para o confronto.

Tetracampeão da competição, o Bahia chega a sua décima decisão regional e busca se isolar como o maior vencedor do torneio. Na última vez que chegou na última fase do torneio, a equipe foi até Fortaleza, onde venceu o Ceará nos pênaltis para conquistar o título.

O time busca esquecer a goleada sofrida para o Mirassol no último domingo (31) pelo Brasileirão. Para isso, o técnico Rogério Ceni precisará equilibrar a minutagem do elenco enquanto lida com o desgaste dos atletas rumo ao duelo contra o Fluminense para a Copa do Brasil.

“O que pudermos ter de nova energia para o jogo vamos colocar e, havendo a necessidade, vamos repetir. Não há o que fazer nesse momento. São dois jogos que vão entrar em um momento em que poderíamos estar recuperando o time, mas tentaremos focar no título, que precisamos ganhar”, afirmou Ceni após o jogo contra o Mirassol.

Ao todo a equipe baiana terá sete desfalques. São eles: Jean Lucas e Santi Arias, convocados para as seleções brasileira e colombiana, respectivamente, além de Kanu, Caio Alexandre, Erick, Ademir e Erick Pulga, que se recuperam de lesão.

Recém-contratados, João Paulo, Luiz Gustavo e Sanabria chegaram após o fim do prazo para inscrição de novos jogadores no campeonato. Já Gilberto e Michel Araújo treinaram normalmente na última segunda (1) e devem integrar o elenco que viaja para Aracaju.

Em coletiva realizada na última terça-feira (2), o lateral-direito se colocou à disposição de Rogério Ceni para a decisão. “Estou pronto e o tempo depende de o treinador decidir se eu vou começar ou não. É uma final, todos nós estamos ansiosos e esperamos fazer o nosso melhor para conseguir esse triunfo”, falou.

O Confiança tenta encerrar o ano de forma positiva após ser eliminado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe terá um desfalque importante para a decisão: o goleiro Felipe, titular do elenco e que não aceitou renovar com o clube sergipano após o término do seu contrato no último sábado (30).

Ao todo, foram 18 partidas entre as equipes, com 13 triunfos do Bahia, três do Confiança e dois empates. O último confronto entre os times ocorreu em junho pela fase de grupos do Nordestão e foi vencido pelo Dragão por 2x0. Na época, o tricolor enviou o elenco sub-20 para o duelo disputado em Aracaju.