ESQUADRÃO PRONTO

Com sete desfalques, Bahia finaliza preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Bahia encara o Confiança nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 19:27

Rogerio Ceni comandando atividade do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com uma última sessão de treino no CT Evaristo de Macedo, o Bahia finalizou, na tarde desta terça-feira (2), a preparação para enfrentar o Confiança, nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Repleto de desfalques por lesões e convocações para seleções, este foi apenas o segundo treino que o técnico Rogério Ceni teve para ajustar o time antes do primeiro jogo da decisão.

Além de Jean Lucas e Arias, que estão defendendo as suas respectivas seleções, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre, Kanu e Erick estão no departamento médico e desfalcam a equipe. Vale lembrar que o time também não conta com os recém-contratados João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria, que foram contratados após o prazo de inscrições fechar.

Com o desfalque de vários titulares e o time totalmente desgastado após já ter disputado 58 jogos na temporada, Ceni terá que mandar à campo um time bem diferente do habitual. Mas a situação poderia ser pior, isso porque, Gilberto e Michel Araújo retornam de lesão e ficam a disposição. O lateral-direito, inclusive, já se colocou à disposição para iniciar entre os titulares.

“Com certeza estou pronto e o tempo depende do treinador. Se eu vou começar, se eu não vou, se eu não vou começar. E estou muito ansioso. É uma final, todos nós estamos e esperamos fazer o nosso melhor para conseguir esse triunfo”, destacou o camisa 2 do Esquadrão em entrevista coletiva nesta terça.