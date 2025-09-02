METEU ESSA?

Ochoa 'dá migué' em clube espanhol e foge da assinatura de contrato após pedir pausa para café

Goleiro mexicano tinha acerto com o Burgos, mas deixou a equipe da segunda divisão espanhola na mão

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:14

Ochoa é uma lenda do futebol mexicano Crédito: Reprodução/X

Uma das maiores lendas da história do futebol México e figura folclórica das últimas Copa do Mundo, Guillermo Ochoa protagonizou uma situação inusitada no fechamento do mercado espanhol. O veterano de 40 anos havia chegado a um acordo com o Burgos, da Segunda Divisão da Espanha, e viajou até a cidade homônima para assinar o contrato.

Tudo estava encaminhado, mas, pouco antes de formalizar o acerto, o experiente arqueiro solicitou a revisão de uma cláusula contratual e pediu uma breve pausa para um café. No entanto, o goleiro nunca mais retornou. Ele não atendeu telefonemas nem respondeu às mensagens da diretoria, deixando o clube sem explicações.

Apesar da situação, segundo o jornal espanhol Marca, a reação da torcida do Burgos foi positiva. O veículo aponta que muitos torcedores já questionavam a capacidade de Ochoa devido à idade avançada, e a expectativa de vê-lo em campo havia diminuído.

Ochoa, que ainda sonha em disputar sua sexta Copa do Mundo, é uma lenda no México e também é lembrado por atuações marcantes no Brasil. Entre elas, estão os jogos em que fechou o gol nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2007 contra o Vasco, nas oitavas da Libertadores diante do Flamengo em 2008, enquanto defendia o América-MEX. Ele também é muito lembrado por uma atuação monumental no empate por 0x0 contra a Seleção Brasileira na Copa de 2014.