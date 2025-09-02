Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jean Lucas treina em campo e Ancelotti começa a desenhar Seleção para encarar o Chile

Treinador italiano teve todos os convocados à disposição pela primeira vez nesta Data Fifa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:58

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9)
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) Crédito: Rafael Ribiro/CBF

Nesta terça-feira (2), Carlo Ancelotti contou pela primeira vez nesta Data Fifa com todos os 24 jogadores convocados. Com o grupo completo, o técnico comandou o segundo dia seguido de atividades na Granja Comary, no Rio de Janeiro, e começou a esboçar a equipe que enfrentará o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Após realizar apenas trabalhos regenerativos na segunda-feira (1º), o volante do Esquadrão participou normalmente do treino em com bola, assim como Lucas Paquetá e Samuel Lino, que também haviam ficado de fora do primeiro dia de atividades por terem atuado no domingo (31). Além deles, Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli se apresentaram nesta terça e completaram o grupo.

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9)

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF
1 de 15
Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) por Rafael Ribiro/CBF

Como de costume, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos da atividade, sem revelar pistas da escalação para o duelo contra os chilenos. Mas, de acordo com o ge, a Seleção deve ter várias mudanças em relação à última partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em junho.

No ataque, Ancelotti formou uma dupla do Chelsea: Estêvão e João Pedro, que entram nas vagas de Vini Júnior, não convocado por opção, e Matheus Cunha, cortado por lesão. Pelos lados, Raphinha e Gabriel Martinelli devem ser mantidos como titulares.

Na defesa, Gabriel Magalhães retoma espaço ao lado de Marquinhos, substituindo Alex, que havia iniciado as duas partidas da última Data Fifa. O zagueiro do Arsenal ficou fora da primeira lista de Ancelotti por lesão e agora volta a ser opção. Nas laterais, Wesley e Douglas Santos aparecem como novidades, superando Vitinho e Caio Henrique. Vanderson e Alex Sandro, titulares anteriormente, ficaram fora desta convocação.

Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Alexsandro (Lille) por Divulgação/Lille
Caio Henrique (Mônaco) por Vitor_Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Casemiro (Manchester United) por Manchester United/Divulgação
Jean Lucas abriu o placar para o Bahia diante do Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucas Paquetá (West Ham) por Lucas Figueiredo/CBF
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Reprodução
João Pedro (Chelsea) por Reprodução
Kaio Jorge (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Reprodução/X Barcelona
Richarlison (Tottenham) por Reprodução/Redes Sociais
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
1 de 23
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

O setor que deve sofrer menos alterações é o de meio campo. A dupla Casemiro e Bruno Guimarães será mantida na titularidade da volância. Enquanto isso, Jean Lucas e Andrey Santos correm por fora na briga por uma vaga na equipe.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos, e encara o Chile apenas para cumprir tabela. A Seleção volta a treinar nesta quarta-feira (3), na Granja Comary, antes de fechar a preparação. Depois, na próxima terça (9), às 20h30, a equipe encara a Bolívia nos 4.100 metros de altitude de El Alto, em La Paz.

Leia mais

Imagem - Com sete desfalques, Bahia finaliza preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Com sete desfalques, Bahia finaliza preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Imagem - Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

Jean Lucas destaca orgulho de representar o Nordeste na Seleção: 'É algo marcante'

Imagem - CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

CBF anuncia show de Ivete Sangalo antes de Brasil x Chile

Mais recentes

Imagem - Ochoa 'dá migué' em clube espanhol e foge da assinatura de contrato após pedir pausa para café

Ochoa 'dá migué' em clube espanhol e foge da assinatura de contrato após pedir pausa para café
Imagem - Com sete desfalques, Bahia finaliza preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Com sete desfalques, Bahia finaliza preparação para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste
Imagem - Ex-técnico do Bahia é demitido de rival direto do Vitória na luta contra a degola

Ex-técnico do Bahia é demitido de rival direto do Vitória na luta contra a degola

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua