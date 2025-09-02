PREPARAÇÂO

Jean Lucas treina em campo e Ancelotti começa a desenhar Seleção para encarar o Chile

Treinador italiano teve todos os convocados à disposição pela primeira vez nesta Data Fifa

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:58

Treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (2/9) Crédito: Rafael Ribiro/CBF

Nesta terça-feira (2), Carlo Ancelotti contou pela primeira vez nesta Data Fifa com todos os 24 jogadores convocados. Com o grupo completo, o técnico comandou o segundo dia seguido de atividades na Granja Comary, no Rio de Janeiro, e começou a esboçar a equipe que enfrentará o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Após realizar apenas trabalhos regenerativos na segunda-feira (1º), o volante do Esquadrão participou normalmente do treino em com bola, assim como Lucas Paquetá e Samuel Lino, que também haviam ficado de fora do primeiro dia de atividades por terem atuado no domingo (31). Além deles, Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli se apresentaram nesta terça e completaram o grupo.

Como de costume, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos da atividade, sem revelar pistas da escalação para o duelo contra os chilenos. Mas, de acordo com o ge, a Seleção deve ter várias mudanças em relação à última partida, a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em junho.

No ataque, Ancelotti formou uma dupla do Chelsea: Estêvão e João Pedro, que entram nas vagas de Vini Júnior, não convocado por opção, e Matheus Cunha, cortado por lesão. Pelos lados, Raphinha e Gabriel Martinelli devem ser mantidos como titulares.

Na defesa, Gabriel Magalhães retoma espaço ao lado de Marquinhos, substituindo Alex, que havia iniciado as duas partidas da última Data Fifa. O zagueiro do Arsenal ficou fora da primeira lista de Ancelotti por lesão e agora volta a ser opção. Nas laterais, Wesley e Douglas Santos aparecem como novidades, superando Vitinho e Caio Henrique. Vanderson e Alex Sandro, titulares anteriormente, ficaram fora desta convocação.

O setor que deve sofrer menos alterações é o de meio campo. A dupla Casemiro e Bruno Guimarães será mantida na titularidade da volância. Enquanto isso, Jean Lucas e Andrey Santos correm por fora na briga por uma vaga na equipe.