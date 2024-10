GUERRA CONTRA A DEGOLA

Em campanhas de recuperação, Vitória encara Fluminense para quebrar tabu de uma década

Confronto contra os cariocas ocorre neste sábado (26), a partir das 16h30

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de outubro de 2024 às 05:00

Sob expectativa de chegar à segunda vitória seguida, Leão recebe o Fluminense no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Campeonato Brasileiro vai se aproximando do fim, e os clubes que lutam contra o rebaixamento encontram, em cada uma das últimas rodadas, a oportunidade de se distanciar do Z4. Neste sábado (26), o confronto direto entre Vitória e Fluminense marca uma disputa entre dois times que seguem em recuperação após o início conturbado na Série A. Válido pela 31ª rodada, o jogo começa às 16h30, no Barradão.

Quando a bola rolar em Salvador, o torcedor vai vibrar e torcer para que a equipe rubro-negra consiga romper um longo jejum contra o Tricolor das Laranjeiras. A última partida em que o Leão superou o adversário como mandante aconteceu em 2014. Na ocasião, Dinei, William Henrique e Vinícius foram os responsáveis por garantir o triunfo baiano por 3x1 - Cícero descontou para os cariocas.

Desde então, vieram mais três encontros com o Vitória atuando em casa, com dois empates e uma derrota. Por outro lado, no mais recente duelo entre as equipes, pelo primeiro turno do atual Brasileirão, o rubro-negro foi quem se deu melhor: 1x0, gol de Janderson, no Maracanã.

Considerando o retrospecto geral entre os dois times, é o Flu que a vantagem. Dos 40 jogos disputados, o tricolor ganhou 16, contra 10 vitórias do Leão. Outras 14 partidas terminaram empatadas.

Herói no triunfo sobre o Red Bull Bragantino, na rodada passada, Everaldo já foi jogador do clube carioca. Entre 2018 e 2019, ele entrou em campo 54 vezes, marcando sete gols e contribuindo com 13 assistências. Durante entrevista coletiva, o atacante comentou sobre a possibilidade de fazer valer a lei do ex no Barradão, mas garantiu priorizar o resultado. “O meu único pensamento é de poder fazer boas partidas, me doar dentro de campo, dar o meu máximo e poder ajudar o Vitória", falou.

“A gente está muito focado, voltado para o time do Fluminense, para que a gente possa infiltrar na defesa. O pessoal do staff passa tudo que eles têm de material, de análise, para que a gente possa ficar bem convicto e focado no que tem que fazer para conseguir furar a defesa do Fluminense”, completou.

Com a possibilidade de Everaldo iniciar entre os titulares, o técnico Thiago Carpini relacionou 24 jogadores para o confronto. Por um lado, há volta do lateral direito Willean Lepo, recuperado da pubalgia. Por outro, o treinador não vai contar com o capitão Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é de que o companheiro de Neris na zaga seja Edu, que já atuou pela esquerda no Goiás. Outro que volta para reforçar a equipe é o artilheiro Alerrandro.

Campanhas espelhadas

Assim como o Vitória, que contratou Thiago Carpini para salvar o Leão do rebaixamento, o Fluminense também viveu um cenário parecido no Rio de Janeiro. O atual campeão da Libertadores demitiu Fernando Diniz e viu Mano Menezes chegar para comandar a virada de chave tricolor no Brasileirão. As missões dos dois, ao menos por enquanto, têm sido bem sucedidas. Afinal, ambas as equipes começam a 31ª rodada fora do Z4: o rubro-negro na 16ª colocação, com 32 pontos, e o rival na 11ª, com 36.

O espelhamento nas campanhas pode ser comprovado pelas fases dos clubes no returno da Série A. O Flu somou 19 pontos na segunda metade do Brasileirão, ocupando a 6ª colocação do ranking. Já o Vitória, com 17 pontos, é o 8º.