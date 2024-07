JOGO DE SEIS PONTOS

Em confronto direto no G4, Bahia encara o Palmeiras no Allianz Parque

Tricolor entra em campo neste domingo (7), às 18h30

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de julho de 2024 às 05:00

Cauly é um dos destaques do Bahia na temporada 2024 Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Praticamente imbatível dentro de casa, o Bahia terá que mostrar força longe dos seus domínios no Campeonato Brasileiro, já que a partir de agora enfrentará uma sequência de dois jogos na condição de visitante. O primeiro deles será neste domingo, às 18h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo é um confronto direto entre clubes que brigam ponto a ponto no G4.

Bahia e Palmeiras iniciam a 15º rodada empatados, ambos com 27 pontos. O tricolor é o 4º colocado e fecha a zona de classificação à fase de grupos da Libertadores, enquanto o alviverde aparece uma posição acima por ter melhor saldo de gols. Por isso, vencer fora de casa será extremamente importante para o clube baiano se manter no pelotão da frente.

Cumprir o objetivo, no entanto, não será nada fácil. A última vez que o Esquadrão venceu o Palmeiras fora de casa foi em 2012. Pelo Brasileirão, Souza marcou duas vezes no 2x0, em Barueri. Além disso, o tricolor ainda busca o primeiro triunfo no Allianz Parque, estádio inaugurado em 2014. Até aqui foram cinco jogos no local, com quatro vitórias dos donos da casa e um empate.

Além do poderio paulista, o tricolor terá que superar também o gramado sintético do estádio. Curiosamente, o segundo jogo fora de casa da equipe baiana também será na grama artificial, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (10), na Ligga Arena. Para o técnico Rogério Ceni, o time terá que se adaptar ao solo e um jogo vai ajudar na preparação do outro.

“São campos mais duros, acho que um jogo ajuda na preparação para o outro. Não tem muito o que escolher, o do Palmeiras é um pouco mais novo e macio, o do Athletico é mais rápido. Vamos encontrar as mesmas dificuldades que as outras equipes que não estão acostumadas enfrentam”, disse Rogério.

O treinador mostrou preocupação com a maratona de partidas que o Bahia enfrenta na Série A, com duelos a cada três dias e pouco tempo de recuperação, mas adotou mistério sobre a estratégia que colocará em ação no jogo em São Paulo. Ceni reconheceu que o tricolor precisa melhorar o seu desempenho fora de casa. O time venceu apenas um confronto longe de Salvador e tem o pior desempenho entre as equipes que formam o G6.

“São times muito fortes em aproveitamento dentro dos seus domínios, e nós ainda não encontramos uma maneira de se impor fora de casa da forma que a gente se impõe aqui dentro. Temos que ter mais cabeça, concentração e se recuperar em tempo mais curto. O Brasileiro é estranho porque você joga oito ou nove jogos no mês, e quando chega em outubro ou novembro é um jogo a cada dez dias. Temos que nos adaptar, não perder ninguém lesionado e evitar cartões. Mas vamos analisar com calma até sábado e tentar se adaptar ao jogo”, analisou.

Ceni, mais uma vez, terá praticamente todo elenco à disposição. Apesar de ter jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o Bahia passou ileso contra o Juventude. Estão fora da partida apenas o volante Acevedo, que se recupera de lesão no joelho, e o lateral direito Arias, que está defendendo a seleção colombiana na Copa América.

Quem também está de olho na estratégia do Bahia é o técnico Abel Ferreira. Após o empate com o Grêmio, o comandante do Palmeiras apontou o Bahia como uma das equipes que brigam com o Porco pelo título do Brasileirão.

"Vocês já perceberam que há várias equipes que vão andar ali em cima. Eu tenho visto os jogos. Nós estamos a ver o Flamengo, estamos a ver o Bahia ali também próximo. Estamos a ver o Botafogo. Estamos a ver o Palmeiras. Estamos a ver o São Paulo”, disse.