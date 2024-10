CAMPEONATO BRASILEIRO

Em confronto direto pelo G6, Bahia enfrenta o Cruzeiro no Mineirão

Esquadrão entra em campo na noite desta sexta-feira (18), no Mineirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 05:00

Everton Ribeiro está de volta ao Bahia após cumprir suspensão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois de 12 dias, o torcedor do Bahia vai matar a saudade de ver o time em campo, ainda que longe de casa. Nesta sexta-feira (18), o Esquadrão encara o Cruzeiro, às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em um confronto direto entre clubes que brigam por um lugar no G6 do Brasileirão.

As duas equipes estão coladinhas na tabela. Enquanto o tricolor é o 7º colocado, com 45 pontos, a Raposa está em 8º, com 43. Por isso, o Bahia sabe que não pode vacilar e mira um triunfo para voltar ao grupo de classificação à Libertadores. Para isso, terá que superar a campanha ruim fora de casa.

O Esquadrão tem apenas o 11ª melhor desempenho como visitante na Série A. A última vez que venceu nessas condições foi em 17 de agosto, quando bateu o Grêmio, por 2x0, no estádio Alfredo Jaconi. O próprio Rogério Ceni já reconheceu que o comportamento da equipe costuma mudar longe da Fonte Nova.

O retrospecto contra o Cruzeiro fora de casa também não é dos melhores. O Bahia não ganha do rival celeste como visitante desde 2013, quando fez 2x1, no Mineirão, e escapou do rebaixamento à Série B. Desde então, os times se enfrentaram seis vezes em solo adversário, com quatro derrotas do clube baiano e dois empates.

Por outro lado, esse ano, o Esquadrão já venceu o Cruzeiro. No primeiro turno, o tricolor goleou o rival por 4x1, na Fonte Nova. Os mineiros abriram o placar com Gabriel Veron, mas o Bahia reagiu com Thaciano, Estupiñan (duas vezes) e Biel.

“A gente sabe que é um time forte, que vai vir buscando o resultado a todo momento, com apoio da sua torcida. Mas também sabemos da nossa qualidade. É um adversário forte, mas a gente também é. Então a gente vai buscar jogar de igual para igual. E buscar a todo momento o triunfo”, analisou Gilberto.

O lateral direito será titular no Mineirão, já que Santiago Arias foi expulso na rodada passada. A dúvida maior para Rogério Ceni, no entanto, está no meio-campo. Caio Alexandre recebeu o terceiro cartão amarelo e também está fora. Sem um dos quatro pilares do setor, Ceni tem quebrado a cabeça para encontrar um substituto.

O mais cotado para ficar com a vaga é o volante Yago Felipe, que jogou apenas sete jogos pelo Brasileirão e não inicia uma partida desde abril, pela Copa do Nordeste. Substituto natural, Rezende está machucado e não foi relacionado. Entre as opções, o Esquadrão tem ainda o meia De Pena e o volante Acevedo, que voltou a ficar disponível após dez meses sem entrar em campo por conta de uma cirurgia no joelho. Ceni projeta dar alguns minutos ao uruguaio, que deve começar no banco.

Por falar em retornos, o Bahia tem ainda a volta de Everton Ribeiro ao meio-campo. O camisa 10 cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcou a equipe na derrota para o Flamengo, na Fonte Nova. Já o atacante Biel, é mais um recuperado de lesão e que também está à disposição do treinador. Lá na frente, Ceni deve manter a dupla de ataque formada por Thaciano e Everaldo.

CRUZEIRO

Assim como o Bahia, o Cruzeiro chega ao confronto buscando recuperação. O time ainda não venceu sob o comando de Fernando Diniz - foram dois empates e uma derrota. O técnico, inclusive, tem problemas para montar a equipe.