SAIU DO BANCO E RESOLVEU

Em novo dia de heroi, Luciano Rodríguez comemora mais um gol pelo Bahia: 'Ponto importante'

Uruguaio garantiu o empate do Bahia com o Cruzeiro, no Mineirão

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 00:04

Luciano Rodríguez comemora gol sobre o Cruzeiro Crédito: Rafael Rodríguez/EC Bahia

Mais uma vez, Luciano Rodríguez viveu um dia de heroi no Bahia. Contra o Cruzeiro, na noite desta sexta-feira (19), no Mineirão, o uruguaio saiu do banco de reservas e marcou o gol que evitou a derrota tricolor fora de casa. Mais do que isso, o ponto conquistado fez o time baiano ultrapassar o Internacional e voltar ao G6 do Brasileirão.

Após a partida, Lucho comemorou o triunfo e mais um tento, o terceiro com a camisa do Bahia. O jogador se reapresentou ao tricolor na véspera da partida contra o Cruzeiro, pois estava com a seleção uruguaia durante a data Fifa.

"Muito importante para a equipe. Um ponto importante. A equipe lutou até o fim para isso. Estar na seleção é o melhor para um jogador, representar o seu país", resumiu o jogador.

A missão do Bahia agora será a de secar o Internacional para se manter na zona da Libertadores. O Colorado, que enfrenta o Grêmio neste sábado, tem os mesmos 46 pontos do tricolor, mas é superado no número de vitórias.