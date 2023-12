Cauly fechou o ano como principal garçom do Bahia em 2023. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia se despede de 2023 com o sentimento de alívio após se salvar do rebaixamento à Série B na última rodada do Brasileirão. Mas, entre os jogadores do elenco, o meia Cauly tem motivos de sobra para comemorar a temporada que passou, pois foi um dos destaques do futebol brasileiro.



Baiano de Porto Seguro, mas formado no futebol alemão, o meia driblou a desconfiança no seu primeiro ano no tricolor e encarnou com sucesso a camisa 8 que um dia foi de jogadores como Bobô e Douglas. A prova disso está nos números.

Em 47 jogos pelo Esquadrão, Cauly marcou dez gols e deu nove assistências para os companheiros. Ele fechou o ano como principal garçom do time, seguido do atacante Biel, que conseguiu sete passes.

Entre as bolas na rede, destaque para o gol anotado na final do Campeonato Baiano, sobre o Jacuipense. A vitória por 3x0, na Fonte Nova, deu ao Bahia o 50º título estadual, o primeiro do meia na competição.

Meia Cauly se tornou alvo do Palmeiras, mas Bahia descartou negociação. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O bom desempenho ofensivo rendeu ao jogador a sua maior participação em gols na carreira, levando em consideração a soma dos tentos e assistências (19 no total). Até então, o melhor rendimento havia sido na temporada anterior, quando conseguiu 13 participações (sete bolas na rede e seis passes para gols) defendendo o Ludogorets, da Bulgária.

“Com certeza um momento especial, quero agradecer a todos por todas as mensagens, todo carinho. Isso é motivo de mais motivação, de querer continuar. Sei que não era tão conhecido, mas sempre fui muito dedicado e sempre trabalhei para isso. Ter esse reconhecimento é especial, ainda mais aqui, no Brasil, país onde nasci”, disse ele após o triunfo por 6x4 sobre o Goiás.

No Brasileirão, Cauly foi uma espécie de maestro do Bahia. De acordo com dados do site de estatísticas Sofascore, ele foi o terceiro jogador com mais passes decisivos na primeira divisão, com 77. Raphael Veiga, do Palmeiras, liderou a marca, com 86 passes, enquanto Vitor Bueno, do Athletico-PR, ficou em segundo, com 82.

Um dos pontos altos do camisa 8 no Campeonato Brasileiro foi o golaço marcado na goleada de 5x1 do Bahia sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. O lance foi eleito um dos mais bonitos da competição.

Para o próximo ano, a expectativa do Bahia é ter em Cauly um jogador ainda mais afiado após o período de adaptação ao futebol brasileiro. O descanso nas férias também será importante já que o atleta emendou a temporada europeia com a brasileira e vem de uma batida de 76 jogos.

ALVO DE COBIÇA

A boa fase Cauly despertou o interesse de outros clubes. O principal deles foi o Palmeiras. Atual campeão brasileiro, o alviverde apresentou proposta oficial para comprar o jogador, mas a negociação foi descartada pelo Bahia.

Sob a gestão do Grupo City, o Esquadrão entende que Cauly é peça importante no projeto de médio e longo prazo que está sendo construído no clube baiano. Nos bastidores, o Esquadrão chegou a informar que só liberaria o meia em caso do pagamento da multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 268 milhões na atual cotação), valor fora da realidade para um jogador de 28 anos.