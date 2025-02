PROMESSA DE CASA CHEIA

Em quatro horas, 12 mil torcedores garantem presença em jogo do Bahia pela Libertadores; veja como fazer check-in

Tricolor encara o The Strongest, em Salvador, no dia 25 de fevereiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 15:57

Torcida do Bahia na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia promete ter casa cheia no confronto com o The Strongest, na Fonte Nova, pela Copa Libertadores da América. O jogo será disputado na terça-feira (25), às 21h30. Nesta quinta-feira (13), mais de 12 mil torcedores garantiram presença no duelo em um espaço de apenas quatro horas. >

O Bahia iniciou o processo de check-in para os sócios do clube da antiga modalidade com acesso garantido. A torcida pode confirmar a presença no jogo através da plataforma Ingresse, do site da Fonte Nova e no Portal do Sócio. >

No primeiro dia, muitos torcedores reclamaram da instabilidade do sistema. O tricolor afirma que está ciente do problema e busca uma solução. >

De acordo com a programação divulgada pelo Bahia, a comercialização dos ingressos começará no domingo (16), de forma exclusiva para os sócios da modalidade Esquadrão de Aço. Na segunda-feira (17), os sócios Esquadrão da Sorte terão acesso aos bilhetes. O público geral poderá comprar a partir da terça-feira (18). >