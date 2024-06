Em retorno à Fonte Nova, time feminino do Bahia encara o Juventude por primeiro lugar no Brasileirão

Classificado para a segunda fase da Série A2 do Brasileirão, o Bahia tenta agora garantir o primeiro lugar do seu grupo. Para isso, as Mulheres de Aço miram um triunfo sobre o Juventude, neste sábado (8), em jogo atrasado da 5ª rodada da competição por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.