FORA DOS CAMPOS

Em show do É o Tchan, Galvão Bueno sobe no palco e faz declaração para Ronaldinho Gaúcho

O momento especial aconteceu nesta segunda (30) no Pernambuco

A cidade de Maracaípe, em Pernambuco, foi cenário de um encontro de estrelas na última noite de 2024. Em uma celebração cercada de famosos na beira da praia, a festa Borogodó contou com a presença do narrador Galvão Bueno e gerou um encontrou seu antigo amigo, o craque Ronaldinho Gaúcho.

Durante o show do É o Tchan, Galvão não perdeu tempo: subiu no palco, pegou o microfone e declarou sua admiração pelo ex-jogador de futebol. "É grande Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o mais brilhante", falou o narrador, emocionado. A plateia presente foi à loucura e entoou o coro de "Bruxo", aclamando o atleta.

Bueno também aproveitou para tomar cachaça, tirar foto com os tietes e dançou no palco com Gaúcho a música "carrinho de mão", hit do grupo baiano. Outros famosos também passaram pela festa como Camila Queiroz e o marido, Klebber Toledo, além da influenciadora Pequena Lo.