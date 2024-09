VALE VAGA NA FINAL

Em sorteio, CBF define ordem dos mandos na semifinal da Copa do Brasil; veja os confrontos

Quatro times seguem vivos na disputa pelo título da competição

Estadão

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 16:05

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil Crédito: Staff Images/CBF

O Corinthians decidirá as semifinais da Copa do Brasil em casa, na Neo Química Arena, contra o Flamengo. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time alvinegro ficou com o mando de campo na penúltima fase de mata-mata da competição. No outro lado da chave, o Vasco recebe o Atlético-MG no confronto de volta em São Januário.

As partidas da semifinal Copa do Brasil estão marcadas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro, com os confrontos de ida e volta, respectivamente. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. O campeão da Copa do Brasil fica com R$ 73,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões, além da premiação acumulada ao longo das fases.

Corinthians e Flamengo se reencontram na Copa do Brasil após decisão de 2022. Na ocasião, o time rubro-negro decidiu o confronto no Maracanã e saiu vencedor nos pênaltis, após dois empates no tempo regulamentar (0 a 0 em São Paulo e 1 a 1 no Rio). Naquele ano, as equipes também se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores, com o duelo sendo novamente decidido no Maracanã e com o Flamengo avançando rumo ao título continental.

Recentemente, Corinthians e Flamengo se enfrentaram pelo Brasileirão, no dia 1º de setembro, com triunfo da equipe de Ramón Díaz por 2 a 1. Mesmo em condições opostas na tabela - o Corinthians está no Z-4, enquanto o Flamengo luta por uma vaga à Libertadores e pelo título -, ambos os clubes passam por pressão: enquanto os alvinegros lutam contra o rebaixamento, os comandados de Tite correm risco de ser eliminados na Libertadores e se distanciaram dos líderes Botafogo e Palmeiras no Brasileirão.

Na Copa do Brasil, o Corinthians não poderá contar com Memphis Depay, que não foi inscrito pelo clube a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A regularização de novos atletas nesta fase da competição ia até o dia 9 de setembro, mas o time não conseguiu que a Federação Espanhola enviasse os últimos documentos referente à transferência do holandês para o Brasil.