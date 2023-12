Empresa de apostas fecha contrato de naming rights da Arena Fonte Nova

Crédito: Reprodução

A Arena Fonte Nova fechou o novo contrato de naming rights para os próximos quatro anos. Trata-se da Casa de Apostas, a primeira do segmento no país. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada por fontes ligadas ao Alô Alô Bahia nesta sexta-feira (29).



Os valores não foram revelados. No entanto, de acordo com a publicação, a empresa de apostas esportivas online vai desembolsar R$ 50 milhões por um contrato de quatro anos. A expectativa é de que o anúncio seja feito após a virada do ano, com o estádio passando a se chamar Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Anteriormente, o consórcio responsável pela administração da arena tinha um contrato de naming rights com o Grupo Petrópolis, batizando o estádio de Itaipava Arena Fonte Nova. Por R$ 100 milhões, a arena baiano contaria com este nome até o ano de 2023.

Ainda conforme apurou o Alô Alô Bahia, mesmo com a mudança dos naming rights, a Itaipava deve manter o investimento na arena. O acordo continuará garantindo o fornecimento exclusivo de cervejas e de energéticos TNT, que pertence ao Grupo Petrópolis, que administra a cervejaria, até 2025. A Itaipava conta ainda com o patrocínio do Camarote Itaipava, dos bares nos espaços internos e nas áreas de ativação das marcas e de experiências para o público.