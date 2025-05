CAMPEONATO BRASILEIRO

Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (4), no Mineirão

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (4 de maio), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto terá transmissão ao vivo pela Record TV (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo

Cruzeiro

O Cruzeiro entra na rodada na 4ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos, e venceu os três jogos que fez como mandante: 2x1 no Mirassol e 3x0 contra o Bahia, ambos no Mineirão, e 1x0 sobre o Vasco, em Uberlândia, na rodada passada.>

Flamengo

O Flamengo começa a rodada como o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, conquistados com quatro vitórias e dois empates. Na última rodada, goleou o Corinthians por 4x0 no Maracanã. Como visitante, venceu o Vitória por 2x1, em Salvador, e o Grêmio por 2x0, em Porto Alegre, e empatou por 0x0 com o Vasco, no Maracanã. >