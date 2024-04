SÉRIE A

Encontro de campeões: Vitória estreia no Brasileirão contra o Palmeiras com objetivo de quebrar tabu

Jogo acontece neste domingo (14), às 18h30, no Barradão

Daniela Leone

Publicado em 14 de abril de 2024 às 05:00

Técnico Léo Condé se reúne com o elenco do Vitória, no Barradão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A ansiedade para ver o time do coração novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro acaba neste domingo (14). Depois de longos cinco anos, o Vitória vai reestrear no Brasileirão. Às 18h30, o Leão recebe o Palmeiras, no Barradão. O duelo reúne os atuais campeões das Séries B e A, respectivamente. As equipes também ergueram a taça dos estaduais desta temporada.

Invicto há 23 jogos em seu estádio, o rubro-negro terá o apoio do torcedor para tentar quebrar um tabu. O time nunca venceu como mandante em estreias na primeira divisão nacional de 2006 para cá, quando o torneio passou a ser disputado no formato atual, por pontos corridos e com 20 clubes.

A ideia é usar a sintonia com a galera da arquibancada como combustível para uma escrita diferente. Já são 10 meses de invencibilidade dentro de seus domínios, maior duração entre todas as equipes que disputam a Série A. A última derrota foi em 11 de junho de 2023, por 1x0, para o Criciúma, na 12ª rodada da Segundona.

Os ingressos para a torcida rubro-negra estão esgotados desde quinta-feira. Os canais SporTV e Premiere transmitirão a partida ao vivo.

“Vamos enfrentar o atual campeão logo na estreia, então isso já mostra a dificuldade da competição. O Palmeiras é uma grande equipe, tem jogadores qualificados, mas também temos um ótimo time e vamos jogar dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, e temos que buscar os três pontos. Temos os nossos objetivos para a competição e vamos com tudo para alcançar as nossas metas”, prometeu o volante Dudu.

Nas oito vezes em que participou da Série A de 2006 para cá, o Vitória ganhou na primeira rodada apenas uma vez. Em 2009, bateu o Athletico-PR por 2x0, na Arena da Baixada, com gols de Wallace e Leandro Domingues. Estreou fora de casa outras quatro vezes, uma delas contra o próprio Palmeiras, em 2010, quando perdeu por 1x0, no Palestra Itália.

O Leão ainda disputou a primeira rodada como mandante três vezes. No Barradão, perdeu para o Cruzeiro, por 2x0, em 2008, e ficou no 2x2 com o Flamengo, em 2018. O rubro-negro também empatou pelo mesmo placar com o Internacional em 2013, mas na Fonte Nova.

MANUTENÇÃO

Diante do Palmeiras, o técnico Léo Condé deve repetir a escalação utilizada nos dois jogos contra o Bahia nas finais do Campeonato Baiano, quando o Vitória ganhou por 3x2, no Barradão, e empatou em 1x1, na Fonte Nova.

Os reforços devem começar no banco. Os jogadores recém-contratados não estavam inscritos no estadual e, por isso, não foram utilizados pelo treinador. A partir de agora, o zagueiro Reynaldo; os meio-campistas Léo Naldi, Luan Santos, Pablo e Jean Mota; e o atacante Luiz Adriano já estão à disposição de Condé.

Contratado esta semana junto ao Grêmio, o zagueiro Bruno Uvini também já está regularizado e apto a fazer sua estreia. Já o também defensor João Victor foi emprestado ao Mirassol, enquanto o atacante Caio Dantas se transferiu para o Guarani.

O Vitória deve enfrentar o Palmeiras com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric Calmon; Willian Oliveira, Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.

Estreia do Vitória na Série A do Brasileiro no atual formato de disputa:

2008 – Vitória 0x2 Cruzeiro – Barradão (campeão baiano)

2009 – Athletico-PR 0x2 Vitória – Arena da Baixada (campeão baiano)

2010 – Palmeiras 1x0 Vitória – Palestra Itália (campeão baiano)

2013 – Vitória 2x2 Internacional – Fonte Nova (campeão baiano)

2014 – Internacional 1x0 Vitória – Beira-Rio (vice-campeão baiano)

2016 – Santa Cruz 4x1 Vitória – Arruda (campeão baiano)

2017 – Avaí 0x0 Vitória – Ressacada (campeão baiano)