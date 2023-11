Endrick diz ter maturidade e evita se expor: 'Odeio sair. Odeio ir para festa, balada'

Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão. Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Vendido ao Real Madrid pelo Palmeiras em 2022 por aproximadamente R$ 400 milhões, o atacante Endrick, de apenas 17 anos, vive hoje seu melhor momento na carreira. Ele foi convocado para a seleção brasileira principal e pode fazer a estreia nesta quinta, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E, com a ascensão nos gramados, crescem também os holofotes. No entanto, ele garante que não deixa o sucesso precoce atrapalhar a sua carreira.

"Para ser sincero, eu odeio sair. Odeio ir para festa, balada. Eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Gosto mais de fazer coisas com a minha família", disse Endrick em entrevista ao canal TNT Sports. Ele diz também que não se deixa afetar pelo sucesso que vem junto com a boa fase dentro de campo.

Para Endrick, o que importa hoje é apenas desempenhar um bom futebol. "Eu não gosto de ficar sabendo de quanto eu vou ganhar, de quanto eu vou receber, de contratos, de quantos anos. Eu só quero jogar futebol", afirmou. Mesmo que tenha sido negociado pelo Palmeiras no final do ano passado a peso de ouro, o goleador não irá se juntar ao Real Madrid tão logo. A passagem para a Espanha só será efetivada quando ele fizer 18 anos, que acontece em julho de 2024. Até lá, segue sendo peça principal de Abel Ferreira rumo ao título do Brasileirão.

Apesar da pouca idade, o camisa 9 também se mostrou bastante maduro sobre as decisões que tem de tomar em sua breve carreira como esportista. "Quando o garoto é muito novo, sobe para a cabeça. E, graças a Deus, eu pude vir muito novo para o profissional e eu pude ver muitas coisas. Eu pude ver coisas que aconteceram com jogadores que eu não vou repetir", explicou. "Eu absorvi tudo de bom que tinha para não fazer nada de ruim e é isso que eu estou fazendo."

"Eu fico na minha, fico tranquilo, não faço nada. Não gosto de me envolver em polêmica, não gosto de ficar fazendo nada que vai sujar a minha imagem", disse Endrick, consciente de seu papel como jogador de futebol. "Eu agradeço também a Deus por me dar essa mentalidade, porque, querendo ou não, se eu não tivesse uma mentalidade assim, eu já tinha me perdido. Não vou mentir."