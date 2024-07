SELEÇÃO FORA

Endrick lamenta queda na Copa América e já vislumbra futuro: 'Cabeça em Madri'

Ele falou sobre o confronto com o uruguaio Valverde, que será seu companheiro de clube

Negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, o jogador de 17 anos deu rápida entrevista durante passagem pela zona mista. Abatido pelo revés, admitiu já estar pensando em sua nova fase na carreira.

Na conversa, ele comentou sobre o confronto com o uruguaio Valverde, que será seu companheiro de clube na equipe merengue. "É um grande jogador, um jogador, um cara que se doa muito para o time, se doa muito para a seleção", afirmou.

Por fim, o camisa nove mandou um recado para torcida brasileira e pediu apoio aos jogadores após a saída precoce da Copa América "Sei que é difícil aceitar a eliminação do nosso país nas quartas de final, mas espero que as pessoas estejam conosco no futuro".