Entrega da taça de campeão da Série B marca jogo entre Vitória e Sport

Torcida do Leão esgotou os ingressos para a partida deste sábado. Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

A despedida do Barradão na temporada 2023 será do jeito que o torcedor rubro-negro sempre sonhou. O Vitória entrará em campo pela última vez no ano no próprio estádio para festejar o acesso à elite do futebol nacional e o título da Série B do Brasileiro. A bola rola contra o Sport, neste sábado (18), a partir das 17h, pela penúltima rodada do torneio de acesso.



O clássico nordestino dentro das quatro linhas tende a ser atração coadjuvante, ao menos para a grande maioria de torcedores na arquibancada. Ingressos esgotados e casa cheia para prestigiar a campanha eficiente do Vitória na competição. Os rubro-negros estarão contando os minutos para ver de perto o clube do coração erguer a primeira taça de campeão nacional de sua história. Ela será entregue após o apito final.

O jogo é festivo para o Leão, mas não para o Sport, que briga para voltar ao G4. Com 60 pontos, o time pernambucano iniciou a 37ª rodada fora do grupo seleto. Ainda restam três vagas na Série A de 2024, e a distância para Criciúma (2º), Juventude (3º) e Atlético Goianiense (4º) é de apenas um ponto.

Mesmo assim, os atletas do time baiano prometem empenho para se despedir da torcida em grande estilo. Um dos heróis da conquista, o goleiro Lucas Arcanjo deu o recado. “Só de estar jogando diante da torcida já é uma motivação imensa, pelo que a torcida fez desde o começo do campeonato. A gente fez um primeiro trimestre horrível e a torcida ainda assim nos abraçou, fez aquele corredor contra a Ponte Preta (na estreia). Tem aquela euforia, mas temos um grupo preparado, concentrado e vamos buscar a vitória”.

O paredão, inclusive, garantiu que o elenco não vai ‘tirar o pé’, mesmo com o título já assegurado. Segundo ele, é preciso mostrar seriedade, ainda mais se tratando de um rival nordestino. “Não vamos mudar nosso estilo de jogo. O professor Condé até já conversou com a gente que vai ser um jogo difícil, porque o time deles é bem capacitado e vai vir aqui para tentar voltar para o G4. Vamos fazer nosso jogo como fizemos o campeonato inteiro, bem compactado e organizadinho. O bom é que não vai ter aquela pressão, porque a gente já está com o acesso e o título, mas vamos manter a pegada”, explicou o camisa 1.

Para a partida contra o Sport, o técnico Léo Condé terá dois reforços. Os volantes Rodrigo Andrade e Gegê estão novamente à disposição, após cumprirem suspensão automática. O primeiro é titular e deve voltar ao time, inclusive porque Matheus Trindade, que o substituiu na vitória por 2x1 contra o Novorizontino, apresentou edema no tornozelo direito ao longo da semana.

Quem também pintou como baixa foi o centroavante Léo Gamalho, substituído no intervalo do jogo diante dos paulistas por causa de uma entorse no joelho. Como ele foi vetado pelos médicos, Welder e Mateus Gonçalves são as principais opções para o ataque.

A lateral esquerda deve seguir com Matheusinho improvisado, já que Edson Lucas ainda se recupera de lesão.

O elenco rubro-negro se reapresentou na terça-feira, depois da conseguir o acesso contra o Novorizontino, e folgou no dia seguinte, em comemoração à conquista do título, garantido após o tropeço do Criciúma diante do Guarani, no fechamento da 36ª rodada. Na quinta-feira e sexta-feira, as atividades na Toca do Leão foram focadas no jogo contra o rival de Pernambuco.

O Vitória deve ser escalado contra o time pernambucano com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Matheusinho; Dudu, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Welder e Iury Castilho.

Sem relaxar

Em entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Léo Condé reforçou o discurso de seriedade para o jogo de sábado. Apesar de reconhecer que o momento é festivo, principalmente entre os torcedores, o treinador fez questão de falar sobre o profissionalismo que existe no mundo de futebol hoje em dia.

“Vou encarar como um jogo importante. Temos a responsabilidade de fazer uma boa apresentação diante do nosso torcedor. Tenho respeito pelo adversário, pelas outras equipes que brigam com o Sport pelo acesso. Vamos encarar o jogo com o máximo de seriedade. No futebol profissional, em momento algum você pode relaxar”, avisou.