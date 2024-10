FÓRMULA 1

Equipe da Red Bull na F-1 Academy anuncia pilota brasileira Rafaela Ferreira para 2025

Let’s do this, Rafaela ?? ?? Vamos pra cima, Rafaela ?? #VCARB #F1Academy pic.twitter.com/htoBnDziaw

A catarinense estreou na F-4 no ano passado, buscando um pódio na etapa final, no tradicional Autódromo de Interlagos. Em sua segunda temporada, neste ano, ela já soma sete pódios, incluindo duas vitórias. Ela competirá no fim de semana, no circuito paulistano, durante o fim de semana do GP de São Paulo de F-1.