Espanhol só fora das quatro linhas: estrangeiros ainda não defenderam o Vitória no Brasileirão

Cáceres, Zapata e Castillo não conseguiram espaço no Leão

Daniela Leone

Publicado em 9 de maio de 2024 às 16:30

O zagueiro colombiano Cristián Zapata ainda não conquistou espaço no Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O espanhol falado na Toca do Leão não conquistou espaço dentro das quatro linhas. O lateral direito paraguaio Raul Cáceres, o zagueiro colombiano Cristián Zapata e o atacante equatoriano Eryc Castillo não entraram em campo nenhuma vez para defender o Vitória no Brasileirão. Os reforços nascidos em outros países da América Latina chegaram este ano, mas vestiram poucas vezes a camisa vermelha e preta.

Raul Cáceres é o único que não está à disposição. Ele lesionou o calcanhar e passou por cirurgia em 12 de abril, dois dias antes da estreia do Vitória na Série A, contra o Palmeiras. Antes, disputou cinco jogos. As três vezes como titular, duas na Copa do Nordeste e uma no Campeonato Baiano, em momentos em que o técnico Léo Condé optou por poupar o time principal.

O jogador ainda está em tratamento e o clube não definiu uma previsão de retorno aos gramados. Antes reserva imediato do capitão Zeca, Raul Cáceres perdeu o posto para Willean Lepo, contratado no mês passado para reforçar a lateral direita.

O paraguaio de 32 anos é o único entre os estrangeiros com experiência no futebol brasileiro. Antes de vir para a Toca, ele já tinha defendido Vasco, Cruzeiro e América-MG. Cristián Zapata e Eryc Castillo estão vivenciando a primeira adaptação no Brasil.

Por opção do técnico Léo Condé, Eryc Castillo não ficou sequer no banco de reservas nos quatro jogos disputados pelo Vitória no Brasileirão. No primeiro trimestre, o atacante de 29 anos atuou em oito jogos, três pela Copa do Nordeste, sendo dois como titular, e cinco no Baiano. Deu uma assistência, não encontrou o caminho das redes e caiu em esquecimento.

Com clubes como Deportivo Cali, da Colômbia, Milan, da Itália, e San Lorenzo, da Argentina, no currículo, Zapata foi relacionado para os quatro jogos da Série A, mas não deixou o banco nenhuma vez. Na Copa do Nordeste ele participou de quatro jogos e no Baiano de outros dois.