Estádio Pacaembu tem reabertura prevista para janeiro

Estádio está em obras desde 2021, e abarcará 26 mil pessoas em público após a reforma

Marina Branco

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 19:27

Estádio Pacaembu pós reforma Crédito: Reprodução I YouTube

O estádio Pacaembu, fechado desde 2021, deve reabrir no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, com a final da Copinha de 2025. Nas próximas semanas, a estrutura já deve receber eventos-teste, antes de decidir a maior competição de futebol de base do Brasil.

O estádio reformado já recebeu público em parte de suas arquibancadas na decisão da Taça das Favelas, em setembro deste ano. Em dezembro, acontecerão um amistoso entre times com Ronaldinho de um lado e Cafu do outro, e a final da Brasil Ladies Cup.

Os alvarás para liberação oficial do estádio devem sair em dezembro, juntamente com a liberação dos laudos definitivos. Inicialmente, as obras que começaram em 2021 estavam previstas para terminarem mais cedo, sediando a final da Copinha de 2024 já no Pacaembu.

Com as mudanças, o local abarcará 26 mil pessoas, e conta com gramado sintético, propício para receber shows. A principal mudança, contudo, foi a demolição do Tobogã, arquibancada que ficava atrás de um dos gols, e deu lugar a um prédio com hotel, centro médico e restaurantes, ainda não finalizado.

O estádio foi cedido à Concessionária Allegra Pacaembu em 2020, e entrou em reforma um ano depois. Desde então, não sedia jogos, e foi renomeado como Mercado Livre Arena Pacaembu, por patrocínio.

A Allegra tem um contrato ativo com o Santos, mandante de partidas no estádio enquanto a Vila Viva Sorte estiver em reforma ao longo do ano que vem. Além do peixe, o São Paulo também utilizará o estádio quando o Morumbis estiver ocupado com shows.