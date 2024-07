FUTEBOL

Corinthians tem três dias para pagar R$ 5,16 milhões a clube da 4ª divisão paulista

Representação jurídica do clube pode propor embargos à decisão

Estadão

Publicado em 2 de julho de 2024

Augusto Melo durante a cerimônia de posse como presidente do Corinthians Crédito: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians

O Corinthians tem três dias para desembolsar R$ 5.169 573,70 e quitar uma dívida com o Nacional-SP, que disputa atualmente a chamada Segunda Divisão (equivalente ao quarto nível do futebol paulista). O valor é referente à compra do volante Thiago Conti, em fevereiro de 2019. Atualmente, o atleta está no Juventude, que nada tem a ver com a cobrança. O Corinthians foi procurado pelo Estadão, mas não respondeu sobre o caso.

A cobrança foi acatada pela juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Luciana Biagio Laquima, com citação do Corinthians publicada nesta terça-feira, 2, segundo documento ao qual a reportagem do Estadão teve acesso. Isso dá o prazo de até sexta-feira, 5, para o pagamento. A representação jurídica do clube pode, ainda, propor embargos à decisão em até 15 dias ao final do período.

O Nacional descartou a possibilidade de uma audiência de conciliação. O clube da Barra Funda não teria recebido R$ 2,5 milhões pela venda de Thiago Conti, chamado por Thiaguinho, na época. A quantia seria paga, conforme contrato firmado em fevereiro de 2019, em quatro parcelas de R$ 625 mil, entre março e junho daquele ano.

Em resposta ainda à notificação, o Corinthians afirmou que outro processo sobre a situação já foi extinto, o que de fato aconteceu. Entretanto, o motivo da extinção foi que o próprio contrato da venda previa que a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF como Foro para mediar negociações entre os clubes. O que o Nacional argumenta desta vez, já acatado pelo TJSP, é que a CNRD não substitui o Poder Judiciário. A Câmara, aponta o documento, não tem poder de cobrança.

Em 2021, quando o processo foi extinto, não houve pagamento da dívida. A equipe de Itaquera também aponta um débito de R$ 4 886,65 do Nacional com o clube, em valor atualizado até maio de 2023.

Thiaguinho fez 14 jogos pelo Corinthians, sendo quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O volante foi contratado junto do atacante Bruno Xavier, também pertencente ao Nacional-SP, em 2018. Ambos posaram para foto junto do ex-presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves. O primeiro vínculo, firmado em abril daquele ano, era de empréstimo com opção de compra, a qual foi feita pelo Corinthians.

Profissionalizado no Juventus, ele tinha 100% do seu passe vinculado ao Nacional quando o Corinthians o contratou em definitivo. Apesar de fazer parte do elenco campeão paulista de 2019, Thiaguinho passou a rodar em empréstimos. O primeiro foi para o Oeste, entre maio e dezembro de 2019. Depois, ele passou os três primeiros meses de 2020 no Botafogo, mas não continuou no Rio após a paralisação do futebol devido à pandemia de covid-19.

O próximo destino foi o CRB, entre abril e novembro de 2020. De janeiro a maio de 2021, Thiago Conti integrou o elenco do Inter de Limeira, até retornar para o Corinthians. Em seguida, foram mais dois empréstimos antes de o seu contrato chegar ao fim: Santo André (janeiro a abril de 2022) e Botafogo-SP (abril a outubro de 2022).

Livre no mercado, o volante foi contratado pelo Água Santa. O jogador foi titular na campanha histórica do clube de Diadema que acabou com o vice-campeonato paulista em 2023, com título do Palmeiras. Após o Estadual, o atleta foi emprestado ao Ituano até dezembro daquele ano. Novamente sem clube, o Juventude anunciou sua contratação em abril.