PAULISTA

António Oliveira comanda treino tático no Corinthians e dá ênfase às bolas paradas

Clube vive crise nas últimas temporadas

Estadão

Publicado em 9 de junho de 2024 às 16:24

Corinthians Crédito: Divulgação/Twitter Corinthians

Em meio à crise que tomou conta do clube nos últimos dias, o técnico António Oliveira comandou um treino tático no CT do Corinthians visando a retomada do Campeonato Brasileiro. Além do trabalho tático, o comandante apostou nas bolas paradas para surpreender o Atlético-GO, seu próximo adversário.

Disposto a tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, o treinador organizou uma movimentação posicional e também um exercício de enfrentamento em espaço reduzido. Ao final da atividade, teve um complemento de finalizações.

Com apenas uma vitória em sete confrontos, o Corinthians vem de duas derrotas e um empate na competição. O único triunfo no Brasileiro aconteceu no encontro com o Fluminense, no dia 28 de abril.

O Corinthians realiza o seu último treino antes do duelo com a equipe goianiense nesta segunda-feira, onde Oliveira pretende fazer ajustes para definir a equipe titular para o duelo.

Como a partida está marcada para o estádio Antonio Aciolly, em Goiânia, a tendência e que o treinador aposte em um esquema com forte marcação no meio-campo. As transições de defesa para o ataque também foram treinadas na atividade.