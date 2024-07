CRISE

Antes de enfrentar o Vitória, Corinthians demite o técnico António Oliveira

Treinador português foi desligado após derrota no clássico com o Palmeiras

Estadão

Publicado em 2 de julho de 2024 às 13:57

Antônio Oliveira deixou o comando do Corinthians após derrota para o Palmeiras Crédito: Divulgação/Corinthians

António Oliveira não é mais técnico do Corinthians. O treinador foi demitido pelo clube nesta terça-feira após a derrota por 2 a 0 para o rival Palmeiras, na segunda, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante português assumiu a equipe em fevereiro, após a demissão de Mano Menezes. Desde então, foram 29 jogos (12 vitórias, 10 empates e 8 derrotas), com aproveitamento de 52,9%. Os quatro auxiliares da comissão do português, Bernardo Franco, Bruno Lazaroni, Diego Favarin e Felipe Zilio, também deixam o clube.

Em nota oficial, o Corinthians informou que eles foram comunicados no início da tarde, em reunião com o executivo de futebol Fabinho Soldado. O treino desta terça será comandado por Raphael Laruccia, da equipe sub-20 do Corinthians.

A derrota no Dérbi foi o estopim para a demissão, que já era debatida. Entretanto, a diretoria tinha o entendimento que António Oliveira ainda era o nome para reverter a situação, em relação a outro profissional que chegasse já no meio da temporada. O Corinthians é 19º no Brasileirão, com nove pontos, apenas três a mais que o lanterna Fluminense.