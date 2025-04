Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares

ESCOLTA

Veja como vai ser o esquema de segurança para a estreia do Vitória na Sul-Americana

Rubro-negro enfrenta a Universidad Católica de Quito, às 21h30 desta quarta-feira (2)

A Polícia Militar da Bahia empregou um efetivo com 266 policiais militares para o jogo entre Vitória e Universidad Católica de Quito, o primeiro da Copa Sul-Americana, que acontece às 21h30 desta quarta-feira (02), no Barradão. >

Nos perímetros interno e externo, o policiamento estará distribuído em patrulhas, a pé, com o emprego de cavalos e com a utilização de viaturas, motocicletas e aeronaves. A PM estará presente nos portões de acesso, arquibancadas e gramado do estádio.>

As equipes também irão realizar a custódia de torcedores que estão cumprindo medida cautelar imposta pela justiça, as escoltas das delegações dos clubes envolvidos e policiamento de todas as vias de acesso e locais de aglomerações de torcedores, além de intensificar as ações ostensivas nas estações de ônibus e de metrô.>